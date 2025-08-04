16名公務員赴京讀碩士　前新聞官吳梓聰調研啟發「文旅融合」

特區政府與北京大學合辦高級公務員公共管理碩士課程，第三屆16名公務員學員最近完成北京一年學習，回港繼續完成論文。回顧上月曾到四川調研五天，了解當地民族地區發展與鄉村振興工作。身為班代表的特首辦前新聞官吳梓聰今天（4日）分享在馬邊調研的見聞，他說當地一方面完善交通、教育、醫療等基礎設施，補足民生短板；另一方面積極推進文旅融合、農業升級和特色產業發展，認為香港可進一步加強跨部門協作，促進文旅融合，全面提升本港旅遊的文化深度和吸引力。



特區政府與北京大學合辦兩年制的高級公務員公共管理碩士課程，第三屆16名公務員學員最近學成歸來，期間曾到四川調研五天，了解當地民族地區發展與鄉村振興工作。（公務員事務局）

馬邊位於四川盆地西南邊緣的小涼山區，在國家定點幫扶與自身努力下，2019年整縣脫貧。學員先後走訪彜族聚居的煙峰鎮，以及位於勞動鎮的國家4A級「雲上福來」文旅產業景區。

吳梓聰表示，馬邊的經驗反映發展不僅靠投入，關鍵在於治理能否精準發力、持續落實。他表示，煙峰鎮不僅通過修復寨門、文化連廊和公共空間，改善居民生活環境，更結合彝族文化、生態景觀和節慶活動，營造出集展示、體驗與休閒功能於一身的生活化旅遊場景；而「雲上福來」景區則以「茶旅融合」為主軸，依托萬畝茶山建設，透過步道和觀光路線串聯彝茶工坊、鄉村度假區等節點，建立沉浸式旅遊空間，成為文旅促進鄉村振興的典型案例。

特區政府與北京大學合辦兩年制的高級公務員公共管理碩士課程，第三屆16名公務員學員最近學成歸來，期間曾到四川調研五天，了解當地民族地區發展與鄉村振興工作。圖右為吳梓聰。（公務員事務局）

吳梓聰認為，煙峰鎮和「雲上福來」景區的實踐，為香港推進「以文塑旅、以旅彰文」的發展路徑帶來啟發，認為香港立足中外文化藝術交流中心的定位，可進一步加強本地文化和綠色資源的策展與轉化，融合空間體驗設計、跨部門協作與政策支撐，建立多元且具延展性的文旅融合場景，全面提升旅遊的文化深度和綜合吸引力。

馬邊有「中國彝茶之鄉」的稱譽。學員亦到訪多間當地企業，包括馬邊星農現代製茶中心、高山茶葉有限公司、花間刺繡合作社等，了解現代茶葉產業的轉型升級，以及非遺技藝在當代表達與產業化方面的探索。

特區政府與北京大學合辦兩年制的高級公務員公共管理碩士課程，第三屆16名公務員學員最近學成歸來，期間曾到四川調研五天，了解當地民族地區發展與鄉村振興工作。（公務員事務局）

「中國式現代化並非抽象口號，而是在制度上敢於創新、治理上講求實效、民生中看得見、感受得到的真實進步。」吳梓聰回顧在北京大學的學習時光，認為整個公共管理碩士課程理論與實務並重，不僅加強學員對公共管理乃至社會治理的理解，也提升了他們對國家發展大局的認識，進一步拓展戰略思維與宏觀視野。

公務員事務局表示會繼續加強公務員培訓，致力培養各級公務員的國家觀念、國安意識和愛國精神，加強「以民為本」和「同一個政府」的團隊精神，不斷提升公共服務的效率和效能。