羅淑佩憶讀中大看Pink Floyd是啟蒙 三更半夜與同學爭拗流行文化
撰文：潘耀昇
出版：更新：
中大政治與行政學系畢業的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，最近接受《中大校友》訪問話當年，分享八、九十年代的大學生活。她憶述，大學一年級便與不同學系朋友討論香港流行文化對意識形態的影響，例如看Pink Floyd的電影《The Wall》帶來的文化現象，「甚至面紅耳赤爭拗至三更半夜」，形容回想起來可能已是一種啟蒙，令她在文化方面的意識變得敏銳，
羅淑佩憶看Pink Floyd是啟蒙 半夜與同學爭拗流行文化
羅淑佩說，雖然大學生涯沒有組閣「上莊」，但跟學生會的人熟稔。一年級時與其他學系朋友在學生會組織一個稱為「文化檢閱」的項目，在宿舍舉行晚會討論香港流行文化對意識形態的影響，當時並未意識到是很嚴肅及重要的課題，純粹以各種有趣形式來探究當中理論。
例如看Pink Floyd的電影《The Wall》帶來的文化現象等，回想起來可能已是一種啟蒙，令我在文化方面的意識變得敏銳，甚至對現時在文化體育及旅遊局的工作，也有一點幫助。
羅淑佩說，加上大學生總是不愛睡覺，很多時間用在討論、思考、衝擊，甚至面紅耳赤爭拗至三更半夜，形容當年的訓練十分有用。
羅淑佩：服務市民比賺大錢更重要 百分百在政府退休
畢業後尋找工作，以政府工為主，最終出任政務官，至去年12月成為問責局長。羅淑佩坦言沒有想過離開，「服務市民及社會，這比賺大錢更為重要」，一心只是想加入政府的她感恩仕途尚算順利，形容對政制、運輸、房屋、貿易、旅遊等也很感興趣，「百分百肯定會在政府做到退休。」
「易通行」與公眾期望出現落差 羅淑佩經一事長一智
談到棘手問題，羅淑佩認為是出任運輸署署長時的不停車繳費「易通行」計劃，形容當初規劃與公眾期望出現落差，「我們本打算以先導計劃（pilot test）形式推行，但市民卻認為要以整全計劃推出，既然大眾有此反饋，我們就決定努力做好它」，最終延遲兩個月實施，有更多時間解說及準備，形容這,一役是「經一事長一智」。
施政報告｜議員批維港燈光秀老舊 羅淑佩承諾優化幻彩詠香江羅淑佩孖「大麻成」赴首爾宣傳香港 預告韓國訪港旅客雙位數升幅羅淑佩與旅發局韓國首爾推廣香港下半年盛事 冀吸引旅客一訪再訪熱氣球節｜羅淑佩揭開幕前表明載客機會微 曾向主辦提出盡早補償颱風樺加沙｜免累己累人 羅淑佩籲勿滑浪：以往有營救同事犧牲咗施政報告｜不提｢夜繽紛｣ 羅淑佩：屬籠統字眼 延續盛事五光十色