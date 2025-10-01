羅淑佩憶讀中大看Pink Floyd是啟蒙　三更半夜與同學爭拗流行文化

中大政治與行政學系畢業的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，最近接受《中大校友》訪問話當年，分享八、九十年代的大學生活。她憶述，大學一年級便與不同學系朋友討論香港流行文化對意識形態的影響，例如看Pink Floyd的電影《The Wall》帶來的文化現象，「甚至面紅耳赤爭拗至三更半夜」，形容回想起來可能已是一種啟蒙，令她在文化方面的意識變得敏銳，



羅淑佩在中大讀書時，與目前是經民聯立法會議員的師姐梁美芬合照。（《中大校友》）

羅淑佩憶看Pink Floyd是啟蒙 半夜與同學爭拗流行文化

羅淑佩說，雖然大學生涯沒有組閣「上莊」，但跟學生會的人熟稔。一年級時與其他學系朋友在學生會組織一個稱為「文化檢閱」的項目，在宿舍舉行晚會討論香港流行文化對意識形態的影響，當時並未意識到是很嚴肅及重要的課題，純粹以各種有趣形式來探究當中理論。

例如看Pink Floyd的電影《The Wall》帶來的文化現象等，回想起來可能已是一種啟蒙，令我在文化方面的意識變得敏銳，甚至對現時在文化體育及旅遊局的工作，也有一點幫助。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

1975年的 Pink Floyd 。(互聯網圖片)

樂隊 Pink Floyd於2005年7月2日在英國倫敦海德公園的「Live 8 London」舞台上。（Getty Images）

羅淑佩說，加上大學生總是不愛睡覺，很多時間用在討論、思考、衝擊，甚至面紅耳赤爭拗至三更半夜，形容當年的訓練十分有用。

羅淑佩（左一）憶述出席世界貿易組織第六次部長級會議，是難忘回憶之一。左二為現時的駐京辦主任鄭偉源、左三為工業貿易署前署長楊立門 。（《中大校友》）

羅淑佩：服務市民比賺大錢更重要 百分百在政府退休

畢業後尋找工作，以政府工為主，最終出任政務官，至去年12月成為問責局長。羅淑佩坦言沒有想過離開，「服務市民及社會，這比賺大錢更為重要」，一心只是想加入政府的她感恩仕途尚算順利，形容對政制、運輸、房屋、貿易、旅遊等也很感興趣，「百分百肯定會在政府做到退休。」

羅淑佩形容對政制、運輸、房屋、貿易、旅遊等也很感興趣。（《中大校友》）

「易通行」與公眾期望出現落差 羅淑佩經一事長一智

談到棘手問題，羅淑佩認為是出任運輸署署長時的不停車繳費「易通行」計劃，形容當初規劃與公眾期望出現落差，「我們本打算以先導計劃（pilot test）形式推行，但市民卻認為要以整全計劃推出，既然大眾有此反饋，我們就決定努力做好它」，最終延遲兩個月實施，有更多時間解說及準備，形容這,一役是「經一事長一智」。