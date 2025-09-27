羅淑佩與旅發局韓國首爾推廣香港下半年盛事　冀吸引旅客一訪再訪

政府在韓國舉辦「香港周2025@首爾」，文體旅局局長羅淑佩及旅發局總幹事劉鎮漢等，昨日（26日）在首爾舉辦香港盛事簡報會及午宴，向逾百位當地媒體、旅遊及航空業界夥伴及KOL等，推介香港下半年的盛事，其中K-pop音樂盛典MAMA AWARDS主辦單位正式公布自2018年後將再次重返香港，在啟德體育園舉行。



羅淑佩致辭時表示，去年訪港旅客人次約85萬，按年增長達109%，期待未來繼續攜手合作，共拓商機，吸引更多韓國來港旅客一訪再訪。旅發局則指，將繼續加強在韓國市場的宣傳推廣。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩於活動致辭。（旅發局圖片）

羅淑佩與旅發局到韓國推介香港下半年盛事

韓國為香港重要的旅客客源市場，旅發局乘着政府在韓國舉辦「香港周2025@首爾」，昨日在首爾舉辦香港盛事簡報會及午宴。文體旅局局長羅淑佩、文體旅局常任秘書長沈鳳君，以及旅發局總幹事劉鎮漢到韓國出席活動，向逾百位當地媒體、旅遊及航空業界夥伴和社交媒體意見領袖等，重點推介香港下半年的多元化盛事。

當中包括旅發局年度盛事香港美酒佳餚巡禮、2025新鴻基地產香港單車節、香港繽紛冬日巡禮，以及再度落戶香港的K-pop音樂盛典MAMA AWARDS。旅發局表示會積極推動「盛事+旅遊」體驗，同時深化港韓兩地的文化與旅遊交流合作，共拓商機。

旅發局南韓總監金潤豪、CJ ENM 的Head of Live Entertainment Business Chan-uk PARK、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、首爾觀光公社總裁Kiyon Kil、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、韓國旅行業協會（KATA）主席Jinseok Lee 、旅發局總幹事劉鎮漢以及人氣廚師朴恩影（左至右）於活動上祝酒。（旅發局圖片）

去年韓國訪港旅客人次約85萬 按年增長達109%

正在首爾訪問的羅淑佩致辭時表示，韓國一直是香港非常重要的客源市場，去年訪港旅客人次約85萬，按年增長達109%，表現令人鼓舞，將繼續呈獻融合文化藝術的旅遊體驗，以及全年無間的國際級大型盛事。

羅淑佩並衷心感謝韓國業界夥伴的鼎力支持，期待未來繼續攜手合作，共拓商機，吸引更多韓國來港旅客一訪再訪。

逾百位當地媒體、旅遊及航空業夥伴和社交媒體意見領袖出席活動。 （旅發局圖片）

MAMA AWARDS將重返香港在啟德主場館舉行

旅發局總幹事劉鎮漢聯同韓國辦事處的代表，邀請多位嘉賓出席分享，讓與會者深入感受香港在娛樂、美食等方面的魅力。MAMA AWARDS主辦單位CJ ENM的Head of Live Entertainment Business Chan-uk PARK應邀出席，正式公布年度K-pop盛典「MAMA AWARDS」將重返香港。

主辦單位表示，非常高興MAMA AWARDS頒獎典禮自2018年後重返香港，並首次在全新的啟德主場館舉行，又指香港作為充滿活力的國際文化交流中心，定能為世界級藝人提供獨一無二的舞台，促進交流合作。

廚師朴恩影分享在香港工作和生活的寶貴經歷。（旅發局圖片）

旅發局︰繼續加強在韓國市場的宣傳推廣

此外，憑藉人氣廚藝節目《黑白大廚》在韓國廣為人知的廚師朴恩影，也分享了她在香港工作和生活的寶貴經歷，生動展示香港作為美食之都，如何激發她的烹飪靈感。「香港的美食文化融合了傳統與現代特色，並讓作為廚師的我獲得不少靈感。」

旅發局指，隨着年末臨近，香港的節慶氣氛將更趨濃厚，連串精彩活動將為韓國旅客帶來豐富多元的旅遊選擇。當局將繼續加強在韓國市場的宣傳推廣，積極參與國際旅遊業界活動，全方位展現香港作為盛事之都的非凡魅力。