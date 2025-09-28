羅淑佩孖「大麻成」赴首爾宣傳香港　預告韓國訪港旅客雙位數升幅

韓國首爾舉行「香港周2025@首爾」活動，當地的「香港漫畫文化展」即日起至10月9日開放，展出《老夫子》、《牛仔》等19名漫畫家作品。文化體育及旅遊局局長羅淑佩親自到當地支持，主持開幕儀式，又與人氣插畫家蘇泳康筆下的角色「大麻成」公仔合照。



她說，去年韓國訪港旅客有85萬人次，較2023年增加109%，預計在高基數下旅客人次今年至今仍有雙位數升幅，會繼續努力將更多具吸引力的景點盛事推介給韓國旅客。



羅淑佩與新生代漫畫家蘇頌文（筆名Pen So）合照。（羅淑佩FB）

首爾舉行「香港漫畫文化展」 《老夫子》、《牛仔》登場

「香港漫畫文化展」由香港動漫畫聯會主辦、文創產業發展處（文創處）資助，由今日起至十月九日在河南市Starfield商場舉行，免費入場，展出19位不同年代的香港漫畫家及兩位韓國人氣漫畫家合共逾100項作品，包括《老夫子》、《牛仔》等經典，以及香港漫畫與影視等跨界合作項目的展品。

羅淑佩孖「大麻成」宣傳香港

羅淑佩在Facebook撰文回顧首爾之行，首先萬分感恩在「樺加沙」掠過香港後一天就順利起程，航程沒受風暴影響，其他參與開幕活動的主辦單位、表演者、嘉賓也一一順利成行，是香港應對颱風的強大能力和韌性又一清晰展示。

她說，今次「香港周2025@首爾」涉及不同範疇活動，包括香港芭蕾舞團充滿香港風情的《羅密歐與茱麗葉》、香港漫畫文化展、潮流熱點聖水洞舉行的LOCAL POWER 2025【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展。

羅淑佩讚時裝展年輕設計師作品非常可觀。（羅淑佩FB）

讚時裝展年輕設計師作品非常可觀

她說，欣喜資深前輩與新晉優秀藝術家、設計家都鼎力支持，積極參與，康文署、文創產業發展處與他們的伙伴都施展渾身解數，把疫情後恢復過來的香港活力澎湃、色彩繽紛、熱情好客一面全方位向韓國朋友們展示。

現場聽他們解說，發現他們都十分鍾情投入創作，而且很想將港漫動力帶到全世界。我們努力的目標很明確，也很一致！ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

羅淑佩憶述時裝展令她有一大驚喜，形容香港和大灣區年輕設計師的作品非常可觀，創意洋溢但可穿性、辨識度也十分高，具備成功產業化、發展品牌的條件。她盼望有天能穿上他們的設計。

