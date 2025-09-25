熱氣球節｜羅淑佩揭開幕前表明載客機會微　曾向主辦提出盡早補償

中環海濱月初舉行的熱氣球節，以載人乘坐熱氣球為賣點，最終一連四天的活動因不符安全標準，無牌照未能載客，惟主辦方一度拒退款，以擇日再入場和雪糕券「補鑊」，最後再願退款，事件引起關注。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（25日）在立法會會議回應事件，形容因安全問題拒絕發牌，「不會是國際笑話」。



她透露主辦機構只能在活動開幕前一兩天再測試，部門曾表明時間緊急，獲批機會微，建議盡早公佈取消載客服務及補償。展望未來，政府以短期租約批出的中環海濱用地，到2026年6月完結時，發展局將修改條款，加強預警通報機制制，讓發展局適時介入。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

羅淑佩重組案情 開幕前已向主辦表明載客機會微

熱氣球節事件引起廣泛關注，實政圓桌立法會議員田北辰在立法會會議提出質詢，問及政府會否採取跟進行動；會否監察有關活動的進度和質素，以避免活動出現問題時令政府尷尬。

9月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在立法會會議回應熱氣球節事件。（直播截圖）

羅淑佩回應時重組時間線，透露主辦機構今年4月通知政府部門，希望就申請牌照事宜作出協助，7月8日提出申請活動牌照，但8月20日熱氣球測試效果不如理想，部門8月27日通知主辦方，要熱氣球測試成功才會批出展示熱氣球牌照。

公眾關注的熱氣球載客方面，羅淑佩指主辦機構只能活動前一兩天測試，部門向其表示時間緊急，獲批機會微，建議主辦機構盡早向外公佈取消載客服務及作出補償。最後測試在活動開始前一日，政府只批准展示熱氣球，不能載客。

旅發局會適時抽起活動

羅淑佩指消委會已經促請主辦機構在承諾安排期間作出賠償；海關正在跟進，如違反商品說明條例海關會執法。旅發局網站方面會適時更新活動，包括立即抽起活動。

修改中環海濱租約條款 發展局適時介入加強預警

中環海濱活動多年以來一直由Central Venue Management（CVM）承租管理，每個月向政府繳交大約100萬元租金，繼而再對外招租舉辦活動。

該租約會2026年6月完結，發展局準備重新招標，羅淑佩指會改善條款及加強場地管理安排，包括加強承租人角色及加強預警通報機制，讓發展局需要時適當介入。

羅淑佩：確保安全不發牌 不會成為國際笑話

新民黨立法會議員何敬康問及，如何鞏固外界對香港舉辦大型活動的信心，例如絕不犧牲安全換取經濟價值。羅淑佩指，政府嚴格把關，因安全拒絕向活動發出牌照不會成為國際間關注或笑話，反而為安全嚴格把關是大家應該認同的方向。