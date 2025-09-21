施政報告｜不提｢夜繽紛｣ 羅淑佩：屬籠統字眼 延續盛事五光十色
撰文：賴卓盈
出版：更新：
政府近年提出推動「夜經濟」，惟新一份《施政報告》未提及相關措施，官網亦無法瀏覽 。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（21日）被問到政府是否不再發展「夜經濟」，她說「夜繽紛」僅為籠統字眼，政府會繼續「盛事+旅遊」的主要策略，令香港日夜都是色彩繽紛、五光十色，吸引旅客。
『夜繽紛』或『日夜都繽紛』是一個很籠統的字眼，我們現在當然繼續，全力希望日夜都有很多不同活動，讓香港成為日夜都是色彩繽紛、五光十色，吸引本地人及旅客的地方。
羅淑佩出席《施政報告》記者會時表示，啟德體育園開幕後，晚間活動變多，舉例上月曾試過全港同時舉行足球比賽及多場演唱會，有10萬人在不同地方觀看演出，帶動餐飲及的士業界的生意。
向餐廳或的士司機問一問，他們都提到我們有盛事的時候，的確他們的生意其實改善不少。
她說，未來「盛事加旅遊」的主要策略一定會繼續延續下去，亦因此希望晚上真的能夠色彩繽紛、五光十色。
