施政報告｜議員批維港燈光秀老舊　羅淑佩承諾優化幻彩詠香江

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（29日）在立法會簡報2025年施政報告旅遊政策時，公布今年前八個月訪港旅客超過3320萬人次，同比大幅上升12%。羅淑佩表示，這些數據顯示《旅遊業發展藍圖2.0》初見成效。



然而，多位議員對施政報告提出的政策如何落實提出質疑，葉劉淑儀懷疑遊艇經濟客源不足，「除了內地，遊艇從哪裡來？」田北辰則強烈不滿施政報告完全未提及南大嶼發展，批評政府「還在吃老本」，擔憂缺乏新景點將導致港人持續北上消費。



羅淑佩表示旅遊業今年取得亮眼佳績，顯示《香港旅游业发展蓝图2.0》的各项策略有成效。（直播截圖）

羅淑佩：今年香港旅遊業取得亮眼佳績

羅淑佩表示，「今年香港旅遊業取得亮眼佳績」，截至8月底訪港旅客已超過3320萬人次，較2024年同期大幅上升12%。其中內地旅客達2550萬人次，非內地旅客錄得765萬人次，分別實現11%和16%的雙位數增長，「顯示《旅遊業發展藍圖2.0》各項政策漸漸開始取得成效」。

羅淑佩指出，施政報告提出發展遊艇經濟，今年將進一步優化遊艇產業配套，簡化訪港遊艇入境流程。郵輪旅遊方面，預計今年訪港郵輪航次將增加兩成至188航次，啟德郵輪碼頭營運合約將於年底重新招標。

在開拓客源方面，香港積極發展穆斯林旅遊，今年1至8月中東訪港旅客達5.4萬人次，增長近40%，人均消費達10400港元，較整體旅客高出近一倍。目前清真認證餐廳已由年初約100間增至逾190間，旅發局並推出認證費用資助計劃。

政府專員張馮泳萍補充，過夜客整體消費平均5,400港元，內地客消費大約5,000元出頭，會展旅客超7,000元。

為推動文化體育旅遊融合，香港將舉辦升級版美酒佳餚巡禮、迪士尼20周年慶祝活動，繼續延續大熊貓熱潮，「明年恰逢馬年，香港賽馬會將策劃以馬為主題的一系列慶祝活動，推廣賽馬旅遊」，此外，還將打造18區主題花木園區及推廣紅色旅遊路線，持續為香港經濟注入新動力。

多名議員指轉機客源待開發

旅遊界議員姚柏良關注香港機場如何將轉機客轉化為入境客。他詢問局方是否會與旅發局和機管局合力推動相關產品，實現旅客轉換。立法會議員（商界第三）嚴剛指出，「境客變成入境客首先需要吸引更多過境客」，目前中國240小時過境免簽政策涵蓋沒有賦覆蓋香港和深圳陸路口岸，籲局方積極爭取。

羅淑佩回應稱，施政報告雖未特別提及轉機客聯程安排，但不代表沒有開展相關工作。她指出，機管局一直致力鞏固香港作為區域航空樞紐的地位，轉機客數量眾多。「迪士尼和昂坪360已開展許多聯程工作。」羅淑佩補充，若旅客有較長時間，可參與更多活動，如演唱會或如去年美酒佳餚巡禮等特別活動，旅發局可加強向過境旅客宣傳這些活動，將過境客吸引為過夜客。另外，會積極爭取免簽政策覆蓋。

葉劉淑儀：遊艇從哪來？

新民黨主席葉劉淑儀質疑政府發展遊艇經濟，「除了內地，遊艇從哪裡來？」並建議局長考慮在旅發局人員組成中加入外籍人士，易於聯通世界。羅淑佩表示，不少人士選擇購買游艇擺在香港，「因為香港無論在稅收或其他配套方面都較為優越，可享受出海樂趣」，特別是對於內陸和一帶一路朋友來說，香港擁有眾多海島，「對他們很吸引」。

實政圓桌田北辰對施政報告未提及南大嶼山發展及欣澳填海興建賽車場表示極度失望，批評政府仍在「吃老本」。他特別以深圳大小梅沙度假勝地為例指出：「深圳大小梅沙沙灘全長2.6公里，建有6間酒店共3000間客房，旺丁旺財；相比之下，香港擁有長達3公里的沙灘，水質更為清澈，但施政報告沒提要怎麼主動邀請業界發展大型渡假村」。田北辰擔憂，隨着中港交通日益便利，香港若缺乏新旅遊亮點，將難以吸引旅客。他強調：「如果南大嶼山沒有足夠吸引力，只會讓港人一車車北上消費，民生消費層面完全被他人賺晒。」

羅淑佩回應指，「欣澳填海單單起一個賽車場，基建投入不小，在土地規劃和財政規劃以及旅遊規劃上，暫時不會是頭號選項」，不過，如果是協同發展，被考慮的機率更大。另外，發展局就南大嶼建度假區做了收集意見，但問題是是否有商界投資，「目前沒有可以即時推展的建議」。

李惟宏建議旅遊業增加金融元素，讓遊客了解金融的歷史，宣傳香港金融實力。（廖雁雄攝）

議員倡多元化發展旅遊

金融服務界議員李惟宏建議香港加強旅遊與金融元素結合，提出可參考紐約華爾街銅牛等成功案例，設立金融博物館或黃金博物館。他認為這不僅能讓旅客了解香港金融歷史與實力，更能帶動相關零售業發展，「類似成立金融博物館，可宣傳我們的金融實力，同時帶動珠寶零售品牌」。羅淑佩回應稱，局方可考慮推動網上預約自由行和旅行團參觀金融景點，但強調「要有盈利空間」。

嚴剛則指出貴州最近推出大橋水幕燈光秀，而維港兩岸燈光秀老舊，詢問局方是否有計劃推動創新。羅淑佩回應指會再次優化「幻彩詠香江」，研究「是在每一橦樓的燈光去做，還是我們有更好的方法」，並研究更多新的燈光秀，但規劃仍在初步階段，未可以有任何的公布。