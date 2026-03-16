OpenClaw龍蝦｜禁止公務員安裝在政府電腦　數字辦提醒安全風險

近期一款名為OpenClaw（龍蝦）的AI智能體工具在全網迅速走紅，被稱為「最強AI助手」。數字政策辦公室、政府電腦保安事故協調中心上周四（12日）提醒公務員警惕與OpenClaw相關的潛在安全風險，不應在連接到政府內聯網的電腦中安裝。



香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）提醒市民，OpenClaw曾有高風險漏洞，應要有充分的安全監管與控制措施。（香港網絡安全事故協調中心圖片）

公務員不應安裝在政府電腦 數字辦提醒安全風險

電郵提到，近期關於使用 OpenClaw 的討論顯著增加，雖然 OpenClaw 提供了人工智能輔助功能，但也帶來了潛在的保安風險，包括未經授權的數據訪問或敏感資料外洩，引述國家計算機網絡應急技術處理協調中心針對OpenClaw發出的警告，不當使用可能導致網絡攻擊者取得系統控制權、刪除數據或竊取敏感資訊。

政府提醒鑑於OpenClaw發展迅速且存在相關保安風險，各局或部門不應在連接到政府內部網絡的電腦上安裝 OpenClaw 。

OpenClaw

根據政府資訊科技保安指引，安裝任何軟件之前必須評估風險，包括使用該軟件或產品的必要性、產品特性和過往記錄、對部門構成的保安風險等，並須遵守相關的保安政策和指引。

香港電腦保安事故協調中心。（資料圖片）

政府電腦保安事故協調中心是政府2015年4月成立的電腦保安事故應變小組，專責為政府協調處理資訊及網絡安全事故。協調中心協助政府資訊科技管理人員及各部門的資訊保安事故應變小組（ISIRT）應對有關電腦緊急應變及事故處理的工作。