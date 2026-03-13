OpenClaw｜內地多所高校禁止安裝使用「龍蝦」：發現將嚴肅處理

近日，開源AI智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）紅遍網絡。3月10日，國家互聯網應急中心發佈安全風險提示，指出該工具默認配置脆弱，權限過高帶來的網絡與數據隱患。目前，內地多所高校已發佈緊急通知，嚴禁在校內辦公設備及網絡環境下安裝、運行「龍蝦」。



OpenClaw（俗稱「龍蝦」）。（GettyImages）

多所高校禁止辦公電腦安裝、公網訪問「龍蝦」

《南方都市報》報道，珠海科技學院發佈《關於嚴禁在校內使用OpenClaw軟件的通知》稱，要求已安裝相關程序的立即徹底卸載，並清除全部配置、緩存及日誌文件。通知稱，學校將對校園網絡及終端開展不定期安全掃描與核查，一經發現違規安裝、使用行為，將依規嚴肅處理。

江蘇師範大學、廣東醫科大學、華中師範大學等多所高校也發佈相關提醒，其中提到嚴禁在生產環境和辦公電腦安裝OpencCaw、嚴禁直接開放公網訪問等。華南師範大學還提醒高校師生稱，如有需要學習測試或使用OpenClaw，禁止輸入辦公系統賬號密碼、伺服器管理權限、個人敏感信息、科研數據等內容，避免論文、科研成果被竊取、篡改。

國家互聯網應急中心、工信部發佈OpenClaw風險提示

近期內地興起｢養龍蝦｣熱潮。（OpenClaw）

3月10日，國家互聯網應急中心正式發佈OpenClaw安全風險警示，明確指出這款開源AI智能體，因默認配置高危漏洞和權限失控問題，已出現「提示詞注入」、「誤操作」、功能插件（skills）投毒、安全漏洞四大嚴重風險。

中國工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發佈防範OpenClaw開源智能體安全風險的「六要六不要」建議，包括使用官方最新版本，嚴格控制互聯網暴露面，堅持最小權限原則，謹慎使用技能市場，防範社會工程學攻擊和瀏覽器劫持，建立長效防護機制。