OpenClaw養龍蝦AI｜騰訊啟全國免費安裝計劃　覆蓋京深滬港等17城

騰訊(0700)旗下騰訊雲宣布，未來40天，騰訊雲Lighthouse、ADP、WorkBuddy、QClaw、雲安全、雲存儲等「龍蝦」產品的主理人和技術專家，將在深圳、香港、上海、北京、廣州、杭州、成都、武漢等全國17個城市，免費提供安裝部署、模型配置、技能安裝、卸載清理等服務。

該活動將提供安裝部署、模型配置、技能安裝、正式使用、卸載清理（如果用戶需要的話）等服務。目前已確定3月21日、3月27日、4月3日分別於深圳、上海、北京開展安裝活動。據報，不用報名、不用預約，可以帶電腦直接去。

另外，從騰訊方面獲悉，目前企業微信已支持一鍵掃碼接入OpenClaw。用戶可在騰訊雲後台選擇快捷配置，點擊前往授權， 用企業微信掃碼即可一鍵創建智能機器人。目前，各大主流雲服務、大模型廠商及OpenClaw的生態產品，如騰訊雲Lighthouse、KimiClaw、Max Claw、WorkBuddy、智譜AutoClaw、階躍StepClaw、火山ArkClaw、UCloud、TCAPD、Coze、華為雲、百度智能雲等，正陸續上線支持通過企業微信接入OpenClaw。