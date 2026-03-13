中國官方稱OpenClaw互聯網資產爆發式增長　再發布安全風險預警

近期，OpenClaw（「小龍蝦」，曾用名Clawdbot、Moltbot）應用下載與使用情況火爆，中國主流雲平台均提供了一鍵部署服務。3月10日，國家互聯網應急中心發布關於OpenClaw安全應用的風險提示。



3月13日，國家網絡與信息安全信息通報中心再度發布提醒稱，OpenClaw自發布以來，憑借其強大的自動化任務處理能力與開放式插件生態，在全球範圍內引發部署熱潮。大量暴露於互聯網的OpenClaw資產存在重大安全風險，極易成為網絡攻擊的重點目標。



國家網絡與信息安全信息通報中心監測數據顯示，目前全球活躍的OpenClaw互聯網資產已超20萬個，其中境內活躍的OpenClaw互聯網資產約2.3萬個，呈現爆發式增長態勢，主要集中在北京、上海、廣東、浙江、四川、江蘇等互聯網資源密集區域。

文中指出，OpenClaw在架構設計、默認配置、漏洞管理、插件生態、行為管控等方面存在較大安全風險，一旦被攻擊者利用，可能導致服務器被控制、敏感數據洩露等嚴重安全問題。

安全問題包括，架構設計缺陷多，層層皆可破；默認配置風險高，公網暴露廣；高危漏洞數量多，利用難度低；供應鏈投毒比例高，生態不安全；智能體行為不可控，管控難度大。

Openclaw杭州線下交流會。（小紅書@郭儒雅）

針對OpenClaw風險防範建議，國家網絡與信息安全信息通報中心提供五點建議：

1、及時升級版本。通過可信來源獲取安裝程序，關注官方安全公告，及時更新至最新版本，及時修復已披露安全漏洞。

2、優化默認配置。僅在本地或內網地址運行，避免綁定公網地址或開放不必要端口，如使用反向代理，需配置身份認證、IP白名單和HTTPS加密。

3、謹慎安裝第三方插件。通過官方渠道獲取第三方技能插件，避免安裝來源不明的擴展程序。對已安裝插件進行功能審查，發現可疑行為立即卸載。

4、加強賬戶認證管理。啓用身份認證機制，設置高強度密碼並定期更換，避免使用弱口令。

5、限制智能體執行權限。對AI智能體的操作能力進行必要限制，僅允許執行白名單中的系統命令和操作權限，防止AI智能體被惡意指令利用後對個人終端設備造成實質性破壞。