本港都建「AI龍蝦養殖場」?　香港寬頻︰首推OpenClaw AI應用方案

AI「養龍蝦」熱潮殺來本港，香港寬頻（1310）推出AI「龍蝦養殖場」，即OpenClaw AI 應用方案，為全港首間推出此服務的電訊服務供應商。



香港寬頻企業方案總經理－技術業務周健雲表示，目前只開放予個人用戶，適用予2Gbps或以上的寬頻客戶，服務包括基礎評估、清除所有已安裝的軟件及內容、OpenClaw安裝、設定、卸載。額外服務則包括大型語言模型安裝、OpenClaw調校與訓練。



不建議在公司使用 不建議交易股票

周健雲解釋稱，不建議用戶在公司電腦使用，亦不建議進行銀行、股票等金融類交易。他建議用戶使用「清水機」，即不包括重要文件的設備使用，同時定時更新最新版本。其續指，今次方案特別強調「教育先行」理念，希望普及化AI。

立法會議員邱達根同指出，要兼顧工具的功能和安全方面的考慮，先對其有所認識，再去使用。

首場應用工作坊3月底舉行 強調教育為先

價錢方面，香港寬頻行政總裁—住宅方案蕭容燕表示，應用工作坊收費288元，首場將於3月底舉行，主要令用戶了解AI用途及使用場景，學習如何駕馭AI助力，識別安全風險。

此外，應用工作坊連設備安裝服務則為788元，所需設備包括Apple MacBook 13吋、Apple Mac Mini及Lenovo ThinkPad E14 G7。另外，凡購買設備，可免費參加應用工作坊。而卸載服務收費則為488元，若首月內選擇終止使用，則可享免費卸載服務。