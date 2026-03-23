「兩蚊兩折」下月實施　植潔鈴倡巴士實施雙向分段收費

下月3日起，由劃一長者2元乘車優惠改為「兩蚊兩折」方案，成人票價高於10元，須繳付票價的「兩折」。民建聯港島東立法會議員植潔鈴今天（23日）建議，運輸署要求巴士公司履行社會責任，為全港所有路線增加更多上、落車拍卡的「雙向分段收費」計劃，又促請政府適時檢討10元門檻準則。



植潔鈴表示，2元乘車優惠是民建聯多年來積極爭取的惠民政策，對鼓勵長者投入社區、促進身心健康效果顯著。不過她稱理解政府調整方案的初衷，旨在保障制度的可持續性，針對性解決「長車短搭」導致的交通資源及公帑錯置問題，可確保政策能行穩致遠。

植潔鈴提到，新方案下區內短途路線基本不受影響，但長途路線的車資將有所上升。過去長者之所以選擇長途車，主因往往是短途班次過於稀疏或候車時間過長。她促請當局必須同步改善區內短途線班次，解決供需失衡問題，避免變相加重長者出行負擔。她與民建聯將密切監察新措施實施後的影響，並促請當局在未來數周加強宣傳，透過地區簡介會等渠道深入講解細節，確保長者及合資格殘疾人士清晰掌握新安排。

倡適時檢討計劃 實施雙向分段收費

同時，植潔鈴建議運輸署要求巴士公司履行更大社會責任，為全港所有路線增加更多上、落車拍卡的「雙向分段收費」計劃，根據實際乘車站數繳費 ，從根源減低公帑補貼壓力；建議巴士公司於票價10元以上的路線加強標示，協助長者清晰區分車資水平，減少誤會及心理負擔；政府應因應公共交通加價趨勢，適時檢討10元的劃分準則，確保收費水平與長者負擔能力相符。