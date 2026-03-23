兩蚊兩折｜孫玉菡：料下年度省5.5億公帑　每月限搭240程明年實施

4月3日起，長者2元乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」，成人車費10元以上，以兩折計算車費，10元以下則維持繳付2元。勞工及福利局局長孫玉菡今日（23日）表示，預計實施後的財政年度可節省5.5億元。至於每月240程車程上限，將在明年實施，詳細安排會在解決技術問題後再公布。



孫玉菡表示，局方今日與各區區議員及關愛隊見面，講解「兩蚊兩折」具體實施狀況和搭車攻略。（鄭子峰攝）

勞福局今向區議員及關愛隊講解

孫玉菡表示，局方今日與各區區議員及關愛隊見面，講解「兩蚊兩折」具體實施狀況和搭車攻略。當局今日内會推出宣傳片，並將會在2,000多個地方張貼宣傳海報。新優惠實施當日，亦會有服務大使在75個地點解答長者疑難。

稱可改善「長車短搭」問題 料一年省5.5億元

他稱，「兩蚊兩折」是為了改善政府的資源運用，相信實施之後的財政年度可節省5.5億元公帑。他舉例，由上環乘車至中環，可選搭短途巴士，但過往部分長者或選搭過海巴士。在新優惠下，他們或要多付約3元，相信他們會更「精打細選」，選擇更便宜的交通工具。當局會仔細監察新優惠實施之後，市民的出行模式及出行人次。至於每月240程車程上限的安排，他指明年才會實施，目前將集中處理「兩蚊兩折」。