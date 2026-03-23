兩蚊兩折｜新制疊加離島渡輪4月加價　長者船費$2增至最貴$9.7

6條離島渡輪航線下月起調整票價，單程票整體加幅約12.5%。同時，政府下月3日起將「2元優惠乘車計劃」調整至「兩蚊兩折」優惠。若成人票價超過10元，長者及殘疾人士需付兩折的價錢。換言之，受惠人士的船費將從現時的2元，增加到3.3元至9.7元。增幅最高達385%。中環往梅窩加價後的票價最貴，「兩蚊兩折」後分別需在平日和假期付6.7元和9.7元。



離島區議員劉展鵬認為除了政府承擔八成資助外，承辦商及船公司都應該負起社會責任，提供長者月票或多程票。



6條離島渡輪航線下月起調整票價，同時將「2元優惠乘車計劃」調整至「兩蚊兩折」優惠，長者搭船的票價將從現時的2元，增加到3.3元至9.7元。（資料圖片/黃偉倫攝）

4月起離島渡船加價 中環至梅窩及坪洲平日票價逾30元

由4月1日起，中環至長洲、榕樹灣、索罟灣，以及橫水渡的單程船票加價約12.5%。其中中環至梅窩及坪洲改用新的快船，平日票價達33.5元及31.9元，假日票價達48.5元及46.6元，較之前慢船價貴10%至60%。

▼ 2026年4月1日起 離島渡輪航線新票價安排▼



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兩蚊兩折後 往返梅窩船票由$2增至$9.7

根據新的票價，在「兩蚊兩折」優惠下，受惠人分別需付的船票，由現時的2元增加到3.3元至9.7元。其中，中環前往梅窩的船票，「兩蚊兩折」後周一至周六增加至6.7元，假日增至9.7元，是原本的近5倍。從中環往長洲的高速船，周一至六折後票價達6.6元，假日達9.5元。中環至坪洲的船費折後分別達6.4元至9.3元。

運輸署早前在社交平台指，近年乘客量下跌，營辦商的營運成本持續上漲，需要調整票價，以確保各航線維持現有服務水平。署方稱，理解渡輪是居民日常出行交通工具，在審批過程中已大幅壓低加幅，盡力減輕居民的票價壓力。

中環至坪洲的船費「兩蚊兩折」折後分別達6.4元至9.3元。（資料圖片）

離島區議員倡船公司提供長者月票或多程票

勞工及福利局今日向區議員及關愛隊講解「兩蚊兩折」計劃詳情，離島區議員劉展鵬會後稱除了政府承擔八成資助外，質疑承辦商及船公司是否都應該負起社會責任。

是否承辦商及船公司都要負起社會責任，可以設計供長者使用的月票或多程票，提供多一至兩元的優惠，島上長者都覺得可以接受。 離島區議員劉展鵬