兩蚊兩折｜長者2元乘車優惠懶人包　如何計車費？怎樣才受惠？

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】政府今日（23日）宣布，下月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。一文看清計劃中合資格人士、收費計算、支付方式及涵蓋的交通服務。



下月3日起，二元優惠計劃由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。（資料圖片）

「兩蚊兩折」幾時開始？

由2026年4月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即二元優惠計劃，由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。成人票價低於或等於十元，受惠人士維持繳付兩元車費，而成人票價高於十元則受惠人士須繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。

「兩蚊兩折」有哪些人合資格受惠？

- 60歲或以上香港居民

- 60歲以下合資格殘疾人士：殘疾程度達100%的綜援計劃受助人，以及傷殘津貼受惠人



下月3日起，二元優惠計劃由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。（政府圖片）

怎樣支付才可享用「兩蚊兩折」？

- 60歲或以上香港居民：必須使用樂悠咭，以享用優惠。



- 合資格殘疾人士（60歲以下）：必須使用印有照片並已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，才可享用二元優惠計劃。



- 合資格殘疾人士（60歲或以上）：應申請及使用樂悠咭，以繼續享用二元優惠計劃。合資格殘疾人士的個人八達通內所加註的「殘疾人士身分」設有到期日，轉用樂悠咭後將毋須再申請延長「殘疾人士身分」到期日以享用二元優惠計劃。



二元優惠計劃不適用於以現金，不記名長者八達通及一般個人八達通支付車／船資。現時以不記名長者八達通乘搭港鐵時，仍能享用半價優惠。

樂悠咭。（「八達通」網頁圖片）

「兩蚊兩折」涵蓋哪些公共交通服務？

- 港鐵本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士（新界西北）路線，不包括機場快線、往返羅湖、落馬洲和馬場站的東鐵線服務及東鐵線頭等服務



- 九巴、城巴、龍運及嶼巴的專營巴士路線，不包括機場巴士「A」線和「NA」線、馬場路線、長途巴士新型服務、特定旅客觀光路線及以預約和團體租用形式提供的特別服務



- 指定的渡輪服務，不包括豪華位



- 所有電車路線



- 所有綠色專線小巴路線



- 參與二元優惠計劃的指定紅色小巴路線



- 參與二元優惠計劃的指定街渡服務



- 參與二元優惠計劃的指定居民巴士服務



府今日（23日）宣布，下月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。（資料圖片/廖雁雄攝)

「兩蚊兩折」收費如何計算？

成人票價10元或以下，一律收取2元。成人票價高於10元，受惠人士須繳付成人票價的「兩折」。如兩折後出現仙（分）位，則以四捨五入方式調整至最接近的一毫。

如受惠人士的票價低於2元，則只需要支付該票價。例如電車長者票價僅1.5元，因此長者只需付1.5元。

「兩蚊兩折」可享有轉乘優惠嗎？

「兩蚊兩折」優惠適用於轉乘車程。如轉乘的車程涵蓋於二元優惠計劃下，後段收費會按成人票價扣減營辦商提供的轉乘優惠（如有），再以「兩蚊兩折」原則計算。而港鐵提供的轉乘優惠，則會按其現行機制，先計算「兩蚊兩折」下的應收費用，再扣減其提供的轉乘優惠。

▼ 「兩蚊兩折」乘車攻略 ▼



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如車程設有分段收費，可享有「兩蚊兩折」嗎？

現時部分專營巴士和專線小巴路線設有前段分段收費。二元優惠計劃下的受惠人士如乘搭設有前段分段收費的專營巴士路線（新大嶼山巴士除外），上車時須以指定八達通輕拍八達通讀寫器，按顯示的成人票價支付「兩蚊兩折」車費，下車前需再次到車上的八達通讀寫器或者下車後於巴士站的分端機以同一張指定八達通再次拍卡，以獲取前段分段收費回贈。

受惠人士乘搭新大嶼山巴士或專線小巴的前段分段收費路線時，請在上車時告知司機下車地點，讓司機調校八達通讀寫器後才以指定八達通拍卡。