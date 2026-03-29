陳茂波：密切關注油價上升影響　香港能源供應因國家為後盾而穩定

國際油價因中東戰事持續上漲。財政司司長陳茂波今日（29日）在網誌表示，正密切關注中東局勢以及油價上升可能帶來的影響，香港的能源供應因有國家作為強大後盾而相對穩定。惟他指，一旦燃料和能源費用上升，對本港航運、物流等或造成額外負擔，政府正密切監察和評估市場的運行狀況。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

指本地經濟態勢穩中向好

陳茂波表示，國家的穩步發展始終是香港的最大依靠，近年國家在人工智能、機器人及新能源等領域高速發展，進一步提升各方深化合作的意願，香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢將日益提升。

陳茂波稱，本地經濟態勢穩中向好，國家的堅實支持是香港經濟發展的「壓艙石」。

昨天陳茂波到訪Art Basel，與參展的藝廊負責人以及參觀的市民和訪客交流。（陳茂波網誌）

指將辦盛事吸引更多高增值旅客

陳茂波昨日則到訪巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel），他引述多位參展的藝術家和藝廊負責人稱，今年的展會人流增加，藝術品銷情更為理想。他們欣賞香港的開放包容、連通中西的獨特文化氛圍，並視香港為拓展區域以至全球市場的理想平台。

他表示，會持續推動各類大型金融、文化藝術和體育盛事，以吸引更多高增值旅客，也讓市民能欣賞更多文娛康樂節目。繼本月舉行的LIV Golf賽事，下月將是香港國際七人欖球賽及UCI世界盃場地單車賽等大型賽事。