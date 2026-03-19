十五五｜陳茂波在北京推介北都：備妥「優惠政策包」迎海內外企業

財政司司長陳茂波今日（19日）在北京出席「國家新發展 香港新機遇 『十五五』開局研討會」時，向在場超過四百位工商界代表表明，歡迎海內外企業積極參與香港北部都會區的建設。他強調，特區政府已準備好一系列「優惠政策包」，並將採取靈活創新的模式與企業合作，當中包括土地、稅務優惠、財政支持以至共同投資等，均可開放商討。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

北都是香港與大灣區兄弟城市合作關鍵載體

陳茂波在致辭中指出，北部都會區是香港創科發展的重要基地，也是香港與大灣區兄弟城市合作的關鍵載體。他特別提到，作為粵港澳大灣區四大重大合作平台之一的河套深港科技創新合作區，未來將實現人流、物流、資金流、數據流等要素的跨境便捷流動。

他呼籲海內外企業把握機遇，將前沿技術、頂尖人才和上下游產業鏈帶到香港，結合香港的獨特優勢開拓國際市場，共同支持香港建設國際創新科技中心。為加快北都發展，陳茂波透露，特區政府本周已提出制定北都專屬法例的建議，旨在「拆牆鬆綁」、簡化程序，為發展提速。

財政預算案｜財政司司長陳茂波(左)2026年2月25日就預算案召開記者會。他財經事務及庫務局局長許正宇(右)都表示，推動北都等重點項目，透過發債滿足相關資金需要，是爲了投資未來。（鄭子峰攝）

香港在十五五規劃中聚焦三大領域

陳茂波又表示，在國家「十五五」規劃中，香港應聚焦三大領域以貢獻國家發展，而推動高水平科技自立自強、貢獻國家現代化產業體系建設是首要方向。他強調，香港在人工智能、生命健康科技、金融科技等領域具備優勢，並正積極引進重點企業。過去三年，引進重點企業辦公室已成功引入超過100家企業，當中不乏世界頂級的醫藥和人工智能領域領軍者。

為配合創科發展，陳茂波提出香港將以「AI+」和「金融+」雙軌並行。一方面，政府將大力建設算力基建、促進數據應用，推動各行各業的數智化轉型；另一方面，將發揮香港的金融優勢，發展「耐心資本」，透過香港投資管理有限公司引導國際長期資金，支持前沿科技的培育與新興產業的發展。

2025年11月24日，中央宣講團成員到了北都實地調研，包括到訪古洞北新發展區，以及河套深港科技創新合作區香港園區，了解北都整體的規劃及建設情況。（陳茂波facebook）

除了科技創新，陳茂波還闡述了香港在另外兩大領域的角色：支持國家擴大高水平雙向對外開放，以及匯聚國際高端人才。他提到，特區政府成立的「出海專班」將為內地企業「走出去」提供一站式服務；同時，自2022年底推出多項招攬人才措施以來，已批出41萬個申請，近28萬名人才已抵港發展。

陳茂波總結時重申，「藍圖已經繪就，奮鬥正當其時」。他表示，在「十五五」的廣闊舞台上，香港將繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，更好融入國家發展大局，為香港開拓新機遇，擔當國家高質量發展的積極參與者和卓越貢獻者。