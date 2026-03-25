裕澤香江｜陳茂波︰香港為把握內地機遇門戶　力拓大宗商品等領域

第四屆「裕澤香江」高峰論壇已於周二（24日）舉行，今屆以「築就傳承」為主題，合共超過400位來自世界各地、具影響力的頂尖家族辦公室決策者、家族繼承人、行業領袖和業界參與。



財政司司長陳茂波在晚宴致辭時說：「面對風險與不確定性，投資者正尋求分散配置。尋求傳承家族財富的家庭亦正在尋找安全港——不僅是一個停放資本的地方，更是一個具備制度優勢、法律清晰與承諾可信的地方。」

陳茂波指出﹕「香港不單是這樣的安全港，更是一個充滿商機的城市，能夠促進連繫、成就增長，讓資本更有效部署。對來自世界各地的家族而言，香港無疑是把握內地龐大機遇的最佳門戶。國際資本與投資者對香港前景充滿信心。去年本港股票市場表現強勁，資產及財富管理業務持續蓬勃發展。與此同時，我們正積極開拓黃金、大宗商品交易，以及固定收益與貨幣市場等新領域，進一步豐富香港的金融生態系統。」

財政司副司長黃偉綸為高峰論壇致開幕辭時表示：「香港是支持家族辦公室尋求穩健多元投資的絕佳據點。環球局勢越趨不明朗，許多衝突不斷升級，形勢令人憂慮。在此背景下，香港的優勢更顯難能可貴。在『一國兩制』下，香港提供一個政策可預測性強且制度穩健可靠的經濟和營商環境。我們奉行普通法制度、擁有獨立的司法系統、開放的經濟體系、資金自由流通、貨幣可自由兌換，以及簡單稅制，這些優勢結合起來，使香港成為財富跨代傳承的首選之地。」

財庫局局長許正宇在論壇上表示：「我們為『築就傳承』這美好願景聚首一堂，希望各位也能以一個真正定義香港的視角來展開討論，那就是安全、穩定、成熟。這三個元素是吸引環球家族辦公室選擇香港的基石，促使它們在此累積、保值和增值財富。今日高峰會的每一場討論均印證着一個基本事實：香港為具鴻圖偉略的家族而言是一個安全港，既具備政策穩定性，也擁有成熟的生態圈，有助各位轉化願景為長遠影響。特區政府會持續全力鞏固這塊基石，推動香港成為承傳與創新的交匯之地。」

許正宇強調，財富傳承不僅關乎資產增值，更是核心價值的跨代延續。他指出，香港財富傳承學院透過其旗艦慈善項目計劃「Impact Link」（簡稱 iLink）一直積極地化願景為行動。iLink自推出以來，已成功為超過700名家族成員，舉辦17場傳遞專業知識的工作坊及研討會，讓他們有信心踏出第一步，探索及發展慈善事業。另外，去年六月建立的「iLink 線上平台」至今已連結55個家族夥伴及策略夥伴，合共推薦十二個非政府機構及慈善項目，促進家族夥伴間的國際連繫和資訊互通，助力家族在拓展慈善事業時作出具策略性的明智決定。許正宇形容「這正是以富致善最純粹、最『裕澤』人心的展現」。