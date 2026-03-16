「窮遊」成風旺丁不旺財？　陳茂波回應中學生：多辦盛事吸高端客

新一份預算案於上月發布，財政司司長陳茂波今日（16日）在網台節目與青年學生對談，了解青年對預算案看法，討論範圍涵蓋: 經濟、房屋、民生與科技發展等內容，包括探討內地旅客「窮遊」議題。



面對如何將打卡人流轉化為消費動力、應否將遊客人均消費額作為港府宣傳旅遊的KPI等提問，陳茂波說，會盡量吸引高消費旅客留下過夜，亦結合每區特色設計旅遊項目、舉辦大型盛事，令來港旅客推廣香港。



3月16日，財政司司長陳茂波出席青年協會節目。（M21媒體空間）

中學生憂打卡點「旺丁不旺財」

香港青年協會今日舉辦財政司司長與青年對談節目，討論新一份預算案和公共財政策劃，有近200名中學生、大專生和在職青年參與。節目中，有中學生關注香港旅遊業困境。宣道會陳朱素華紀念中學陳同學提問，目前香港有很多平凡的街道，如麥當勞道等，成為內地遊客「打卡位」，但就「旺丁不旺財」，政府如何將打卡的人流轉化為消費動力？

陳茂波表示，會盡量吸引高消費旅客留下過夜，也要求旅遊發展局就每區特色元素，設計具吸引力的項目，令旅客不只能享受傳統煙花和幻燈，將來都會推進鄉郊旅遊。

3月16日，財政司司長陳茂波出席青年協會節目。（M21媒體空間）

陳茂波：不排斥年輕背包客

另一位關注內地「窮遊」的聖伯多祿中學梁同學則提出，現時內地旅客趨向低成本旅遊，人均消費下跌，政府衡量宣傳旅遊的效益時，會否將人均消費額而非遊客人次，作為關鍵績效指標？

3月16日，財政司司長陳茂波出席青年協會節目。（M21媒體空間）

陳茂波重申希望吸引到國際旅客過夜，近年着力吸引中東、東南亞、歐洲旅客，他們一般會過夜且消費較高，又指去年國際旅客增長了16%。他續指，本亦舉辦不同文化、體育盛事吸引旅客，亦不排斥希望探索新地方的年輕背包客，形容來港旅客都會推廣這個城市，提升本港國際地位。