陳茂波：能源價格高企全球經濟不明朗 企業應更積極推動區域合作
撰文：何夏怡
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美國和以色列對伊朗發動的軍事襲擊未結束，國際油價節節攀升。正在訪問北京的財政司司長陳茂波，今日（22日）發表網誌談到，香港作為聯通國家與世界的雙向門戶，其「超級聯繫人」與「超級增值人」角色與功能，在當前複雜紛陳的國際環境下將會愈顯重要。他續指，能源價格高企，全球經濟前景更不明朗，為了提高貿易的靈活性、鞏固產供鏈的韌性，推動更積極的雙邊合作和區域合作，對企業部署跨國業務發展尤其重要。
陳茂波參與中國發展高層論壇 分享香港綠色轉型貢獻
陳茂波又指，中國發展高層論壇2026今早在北京開幕，主題是「十五五的中國：高質量發展與共創新機遇」，討論焦點包括擴大消費、綠色轉型、健康中國、科技創新與未來產業等，這些都是全球企業關切的議題。
他今天下午將參與論壇的專題研討會，分享香港在全球綠色轉型中可作出的貢獻。他強調，當前能源韌性已成為全球各地更實存而迫切的議題，香港綠色金融和綠色科技的優勢將有更廣闊的發展空間。
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