陳茂波：香港續在綠色及可持續債務扮演領導角色　堅定推進碳中和

財政司司長陳茂波正在北京訪問，他今早出席中國發展高層論壇2026的開幕式及專題研討會，他在會上表示，香港致力以「綠色金融＋綠色科技」，繼續充分發揮香港作為區域綠色金融樞紐的地位，包括繼續在綠色及可持續債務方面扮演領導角色。他強調香港堅定推進碳中和，訂下2035年碳排放減半、2050年實現碳中和目標，並已取得扎實進展。



財政司司長陳茂波（左二）今日出席中國發展高層論壇2026，並在「全球綠色低碳轉型與可持續發展」專題研討會上發言。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波（台上左二）今日出席中國發展高層論壇2026，並參與「全球綠色低碳轉型與可持續發展」專題研討會上發言。（政府新聞處圖片）

陳茂波在下午的「全球綠色低碳轉型與可持續發展」專題研討會上發言。他表示，從經濟角度而言，有研究機構預測至2050年，氣候變化對農業、基建及生產力等造成的損失每年高達38萬億美元。

陳茂波表示，為實現《巴黎協定》的目標，全球每年仍存在超過4.4萬億美元的缺口。他不點指儘管個別國家退群，但這阻擋不了全球綠色轉型的決心。清潔能源投資於2025年更突破2.2萬億美元，佔全球能源投資約三分之二，其中中國就貢獻了大約三分之一。

財政司司長陳茂波（左）今日拜會財政部部長藍佛安（右）。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波（右）今日出席中國發展高層論壇2026，並與哥倫比亞大學教授Jeffrey Sachs（左）合照。（政府新聞處圖片）

陳茂波強調，中國不僅是全球氣候治理的參與者，更是堅定的行動派與引領者，正穩步邁向「3060」雙碳目標。國家「十五五」規劃把綠色化深深植入產業升級與基礎建設，推動經濟社會加快全面綠色轉型，並提出多項具約束性的指標。他指作為國家的特別行政區，香港堅定推進碳中和，訂下2035年碳排放減半、2050年實現碳中和目標，並已取得扎實進展。

財政司司長陳茂波（左）今日出席中國發展高層論壇2026，並與強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞（右）合照。（政府新聞處圖片）

陳茂波表示，在2024年，香港人均碳排放降至約4.4噸，約為美國的四分之一、歐盟的約六成，香港將繼續循四大方向推進減碳，包括淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢。

他指出，香港致力以「綠色金融＋綠色科技」，為區域乃至全球的綠色轉型貢獻香港力量。第一，充分發揮香港作為區域綠色金融樞紐的地位，包括繼續在綠色及可持續債務方面扮演領導角色，並將區塊鏈技術與綠色金融相結合，吸引更多綠色融資；同時推進綠色金融標準全面對標國際最佳做法。

第二，積極探索創新金融工具，為綠色項目引入活水，例如通過基礎設施證券化，引導資金投入可再生能源項目，並推出「巨災債券」，將重大自然災害風險轉移到資本市場。第三，大力培育充滿活力的綠色科技生態，積極投資於前沿綠色科技，包括發揮「耐心資本」的功能，同時也助力國家的綠色科技出海。

財政司司長陳茂波（右）今日出席中國發展高層論壇2026，並與出席嘉賓交流。（政府新聞處圖片）

陳茂波下午拜會了財政部部長藍佛安，雙方就「十五五」規劃、國家和環球經濟形勢和財政政策，以及加強內地與香港的合作等議題深入交流。財經事務及庫務局局長許正宇和證券及期貨監察事務委員會主席黃天祐參與會面。