陳茂波：中東陰霾下今年以來港股跌　惟投資者視香港為資金避風港

中東局勢升溫，財政司司長陳茂波今天（5日）回顧今年首季香港經濟表現，指全球局勢仍然複雜多變，中東地區衝突的陰霾持續困擾市場情緒。受外部因素拖累，本港股市回調，恒生指數今年來下跌約2%，但交易活躍，首兩月日均成交額超過2,600億港元，按年升17%。3月市況更為活躍，港股日均成交額超過3,000億港元。他認為反映不明朗形勢下，投資者增加在港配置資產，除了視香港為資金可靠避風港，也因內地經濟穩定增長，以及大批企業來港上市，為他們提供大量投資機會。



香港交易所。（張浩維攝）

陳茂波在網誌表示，以新股上市為例，截至3月27日，集資額已超過1,030億港元，全球排行第一；連同後續融資等，籌資總規模約2,370億港元。目前輪候來港上市的申請個案已超過500宗，形容當外圍環境愈不明朗，更多企業視香港為融資與「出海」發展的重要窗口。他說香港金融市場表現不俗，本港實體經濟在第一季整體亦見改善，部分領域錄得顯著的成績。

出口方面，陳茂波指受惠於環球電子產品需求回暖及區域產供鏈的重整，今年首兩個月商品出口貨值按年上升接近三成，表現理想。他說反映外貿環境雖有不確定性，但香港作為貿易樞紐的角色依然穩固。

零售市道方面，他說復活節長假期雖然不少市民外遊，但從整體走勢看，市道復蘇的基礎已相當明顯。今年首兩個月零售總銷貨價值按年升11.8%，連續第十個月錄得增長，升幅較去年第四季明顯加快。不只高端消費增加，家具、服裝等民生類別亦見回暖，顯示本地消費信心逐步正面擴展。網上銷售亦顯蓬勃，首兩個月按年急升27.5%。

他說勞工市場保持穩定，失業率稍為回落至3.8%，零售及餐飲業就業改善，整體就業收入持續上升，股市和住宅樓市氣氛改善，都為本地消費提供支持。