葉劉憶林鄭退休趣聞：有舊同事同佢敬酒，佢話你好得閒咩？敬咩酒

新民黨主席葉劉淑儀半世紀離不開公共服務，由政務主任做到保安局局長，至現在為行政會議召集人，在官場打滾多年，兩名前特首曾蔭權、林鄭月娥都是她的前上司。葉劉今天（20日）在商台66周年台慶活動上，談及林鄭退休後一則趣聞，「聽講話有舊同事見到佢、同佢敬酒，佢話『你好得閒咩？敬咩酒呀』，真㗎，有AO（政務官）話我知」，形容也與林鄭的作風相似。



她又重提2015年在沙田車公廟遭麒麟「撞飛」一幕，現時回想「我寧願撞鬼」，笑言有師傅評價她會「衰三年」，目前看來「師傅都幾靈呀」。



1月20日，新民黨主席葉劉淑儀出席商台66周年台慶活動。（潘耀昇攝）

車公廟遭麒麟「撞飛」 葉劉：寧願撞鬼、師傅話衰三年

曾勸官員要有幽默感的葉劉淑儀，在活動上談及多宗自己在市民留下深刻印象的事件。其中，包括2015年葉劉在沙田車公廟遭麒麟「撞飛」一幕，事隔11年，她重提事件時憶述當時操控麒麟的師傅力度很大，「我寧願撞鬼，嗰次撞麒麟真係撞到我飛起，仲要畀人話我唔識企位」，更被車公廟師傅評價她會「衰三年」，2017年更未能獲得足夠選委提名參選特首，「師傅都幾靈呀」，不過現時回看也沒那麼辛苦。

1月20日，新民黨主席葉劉淑儀出席商台66周年台慶活動。（潘耀昇攝）

憶女AO政總放「士啤」外套 避免與老闆「撞衫」

網民不時稱呼葉劉為「姐姐」，政界一般稱呼葉劉為「阿太」，被問到喜歡哪一個稱呼，她說一定是「姐姐」，因為相對年輕，又親切。一向對服裝有要求的葉劉，分享以前女性政務主任都會在政總辦公室多放一件外衣，「因為驚同女老闆撞衫，如果撞衫就換件Jacket（外套）」，坦言撞衫很尷尬。

1月20日，新民黨主席葉劉淑儀出席商台66周年台慶活動，與商台首席智囊陳志雲對談。（潘耀昇攝）

憶林鄭退休趣聞「舊同事敬酒，佢話你好得閒咩？」

其中一名「女老闆」上司，要數到前特首林鄭月娥，葉劉表示在其他場合如果見到林鄭，都會打招呼，「聽講話有舊同事見到佢、同佢敬酒，佢話『你好得閒咩？敬咩酒呀』，真㗎，有AO（政務官）話我知」，形容也與林鄭的作風相似。

目前為商台節目主持的立法會前議員江玉歡，亦有出席台慶活動，為新節目《又係時候同一天講再見》宣傳。（潘耀昇攝）

腿很美？葉劉引述蕭若元：「佢好矮咋，點會有長腿？」

被問到是否認為自己的腿很美，葉劉果斷回應「梗係唔係」，引述網台主持蕭若元對她的評價「其實佢好矮咋，點會有長腿？我覺得佢講得啱」，認為最重要是拍照的角度。她說，喜歡穿瑜伽褲多於旗袍，因為舒服很多，故平時也很少穿旗袍。