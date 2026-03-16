林鄭長子林節思有新去向　加盟中國希臘機構研古典學｜政壇諸事町

前行政長官林鄭月娥的長子林節思向來是「學霸」，多年前曾任職內地手機公司小米集團。他除了是劍橋大學數學學士，亦是都柏林三一學院古典學碩士、博士。由西南大學牽頭成立的中希文明互鑒中心，最近透露林節思加盟開展研究工作，形容他長期從事古希臘文學與古典學研究，學術訓練紮實、國際視野開闊，將進一步豐富中心在古典文明研究領域的學術力量，為加強中希文明交流互鑒、推動古典文明研究發展注入新的動力。他將進一步拓展並完善博士論文研究成果，推進相關學術專著的出版。



林鄭月娥長子林節思有新去向，加盟中國希臘機構研究古典學。（中希文明互鑒中心）

中希文明互鑒中心是由西南大學牽頭，聯同中國人民大學、山東大學、四川大學、希臘雅典大學、佩特雷大學、亞里士多德大學和克里特大學共同合作成立。

根據中心上周四（12日）介紹，林節思古典學博士論文題目Echoes of Olympus: Studies in the Reception of the Homeric Hymns in Hellenistic Poetry，主要探討希臘化時期三位重要詩人——阿波羅尼奧斯、卡利馬科斯與忒奧克里托斯——對早期《荷馬頌詩》的改寫與接受。其研究方向為希臘化時期詩歌、《荷馬頌詩》以及古典文學的互文性研究。

長子林節思幫母親助選。（資料圖片）

林兆波（左）及林節思（右）於林鄭競選特首時現身支持。（資料圖片/羅君豪攝）

2023年，林節思在都柏林三一學院組織國際學術工作坊，圍繞《阿爾戈英雄記》（Argonautica）神話傳統展開討論，關注這一神話在古希臘到中世紀時期的多重文學表現形式，並主編由該工作坊延伸形成的論文集Argo Crossing: Studies in Apollonius’ Argonautica and its Reception，預計今年下半年出版。

林鄭育有二子，分別是長子林節思和幼子林約希（右一）。（資料圖片）

中心指，林節思讀博士期間，曾代表都柏林三一學院在兩年一度的奧古斯都時期詩歌研究會議Réseau poésie augustéenne上報告，並曾在雅典大學交流學習一學期。博士研究獲得愛爾蘭研究委員會政府獎學金資助，並曾獲得瑞士Fondation Hardt研究自主，在該中心開展古典學研究。