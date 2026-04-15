尖沙咀「五支旗桿」國安教育日升旗　民政專員、國安公署處長出席

尖沙咀天星碼頭今天（15日）舉行「全民國家安全教育日」升旗禮，出席的包括油尖旺民政事務專員李家維，駐港國家安全公署處長韓宇勝，中聯辦九龍工作部副處長練澤鍔、立法會議員陳宗彝等。



尖沙咀「五支旗桿」國安教育日升旗

尖沙咀「五支旗桿」國安教育日升旗

升旗禮由香港童軍總會油尖區的升旗手負責，全體人士肅立面向國旗，奏唱國歌。油尖旺地區委員會主任楊子𤋮致辭時表示，油尖旺區五支旗杆是香港人集體回憶，能夠在國家安全教育日舉行升旗禮，非常難得。

香港童軍總會九龍地域主席江正本致辭時表示，希望透過舉辦升旗儀式、座談會、校園活動、社區展覽等，幫助全民認清國家安全形勢、增強危機憂患意識、樹立國家安全觀念。活動統籌人和衷共濟愛港聯盟創會主席李國昌表示，希望增強市民對國家安全的意識及對維護國家安全的積極性和自發性。