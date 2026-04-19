部門首長責任制不涵常秘　葉劉：完全無問題　每天見局長都在問責

「部門首長責任制」立法建議日前出爐，將規管超過60名本身是高級公務員的部門首長，不過除了身兼房屋署署長的房屋局常秘，以及負責教育局行政的教育局常秘外，並不涵蓋其餘常秘。行政會議召集人葉劉淑儀今天（19日）表示安排合理，認為常秘職責不同於部門首長，「沒有直接管理部門問題的責任」，主要向政策局局長負責，協助制定政策和資源調配，若做不好會直接被局長調職，不過認同要多向市民解釋二者分工差異。



4月19日，超過20名常任秘書長（常秘）及部門首長啟程前往北京研修及訪問。（楊何蓓茵FB）

指常秘無直接管理部門責任 每天見局長「日日都在問責」

葉劉淑儀在無綫新聞節目《講清講楚》中探討「部門首長責任制」，被問到怎麼看調查對象不包括常秘，她直言「完全無問題」，因為部門首長有管理責任，舉例食環署有幾萬人、物資也多。至於會否令部門首長認為自己犯錯要受罰，惟常秘則只調走，葉劉表示常秘沒有直接管理部門問題的責任，其所在的政策局有幾百人，常秘每天都需要見到局長，若做不好會被局長調離崗位，形容常秘相當於「日日都在問責」。

她補充，常秘主要協助局長制定政策、資源調配，「向局長問責，如果交唔到功課，即刻知道」。而更為細緻的管理工作，她舉例政府物流署採購飲用水、口罩等物資，是由首長把關，續指要向市民多解釋常秘和部門首長的分工差異。

葉劉淑儀。（香港01）

部門首長被「替死」問責？ 調查結果需公開？

部門首長責任制聚焦政策執行過程中的紕漏，若是涉及政策處理過程，而非執行上失誤，如何確保不會有部門首長因此被「替死」問責？葉劉淑儀稱需要調查，若有部門存在長期不處理的問題，首長經常秘提醒仍不處理，就需要啟動第二級調查。

被問到調查結果需否全部公開，葉劉淑儀認為可交代問責原因及處分，至於需否表明啟動調查，她認為未有結果前不適宜公開，以免影響受查人士的聲譽及工作積極性，況且不公開也不等於外界不知情。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

現時部門首長責任制的兩級調查機制，第一級是若問題屬一般性質，調查由部門首長負責，查找不足，予以改善，並按照公務員管理制度對過失人員作出相應行政或紀律處理。

第二級調查，是如部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色，由公務員敍用委員會領導的小組負責查找不足與釐清責任。當部門出現以上情況，有關局長須向其所屬司長匯報，獲其同意後啟動第二級獨立調查機制；司長亦可主動指示相關局長啟動調查機制。