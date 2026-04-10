葉劉奇怪「通水」巡棚網太君子　料明年問責恐難削長俸｜政・直說

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會其中一個關注點，是房屋局巡查宏福苑棚網前，涉「通水」預先通知工程顧問，政府一方反駁指控嚴重偏離事實，又指屋宇署同樣會與檢驗人員預約，確保檢測時對方在場。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時坦言對「通水」感覺奇怪，「如果你去監察人，你又話人知『我嚟啦』，即係會唔會政府太君子呢？公務員係假設個個都係好乖嘅人，會唔會咁呢？」她希望今次調查之後改變做法，發揮監察作用就必須突擊檢查。



葉劉淑儀預料，宏福苑火災問責要等到明年春天，待調查完結出報告才決定問責對象較為公道，認為拖得久未必影響管治威信，只是擔心難向資深的高級公務員問責，對方可能隨時提早退休，「你點追究問責？咁喺市民眼中就唔算問責」，認同理論上「炒」才是問責。再者，她提醒長俸唔容易「郁」，除非犯刑事罪，料屆時政府要傷腦筋。



2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

獨立委員會點名房屋局巡棚網前涉「通水」

今次獨立委員會揭露房屋局巡查棚網提前通知工程顧問「鴻毅」代表，杜淦堃指按常理政府部門調查不會事先通知，令人有機可乘「做手腳」。最終，大火後揭發有棚網造假不阻燃魚目混珠。不過，政府反駁「通水」驗網說法是偏離事實，指屋宇署同樣會因採樣與註冊檢驗人員預約。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇討論宏福苑火災獨立委員會揭示的問題。（香港01）

葉劉奇怪「通水」巡棚網：會唔會政府太君子呢？

葉劉淑儀在《香港01》節目《政・直說》上形容感覺「有啲奇怪」，要發揮監察作用就應該突擊檢查。

如果你去監察人，你又話人知我嚟啦，即係會唔會政府太君子呢？公務員係假設個個都係好乖嘅人，會唔會咁呢？我希望今次調查之後改變，如果你去監察人就要突擊檢查。 葉劉淑儀

葉劉淑儀目前不下定論哪方說法較可信，希望公道。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉：若書面證據不能解答問題 隨時可賦權傳召證人

不過，關鍵人物之一的承建商宏業董事不出席聽證會，政界有聲音認為特首可以賦予法定調查權，傳召不合作的人現身作供。葉劉淑儀被問到目前是否有需要賦予法定權力，她說稍後由政府作決定，只要行政長官會同行政會議拍板便可以賦權。

如果佢書面嘅證據唔可以解答問題，同埋睇下仲有幾多個咁樣嘅情形出現，隨時可以話真係攞法定權力傳召佢哋嚟。 葉劉淑儀

葉劉淑儀指，未能估計何時需要賦予法定權力，政府要思考一下。對於本身是資深大律師的行會成員湯家驊指，即使現真身作供也未必會講真話，可能講假話，有聲音質疑透過盤問才可以更加接近真相，葉劉淑儀指講假話都是一種證據，可以看到相關人士是否隱瞞。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉料明年問責 惟憂難追責高級公務員

找到真相後，要處理官員問責。葉劉淑儀同意行政長官所言待調查完結，聽畢被指責的政府部門申述後，委員會以一個月整理報告再決定如何問責，估計總共歷時九個月，「可能係出年年頭嘅事啦，政府就可以作一個決定點樣問責。」

（如果）有啲公務員話我攞錢（走）啊咁，你點追究問責？咁喺市民眼中就唔算問責。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉：長俸唔容易郁

被問到明年特區政府轉屆也可能換官員，屆時問責在時機上是否意義不大，葉劉淑儀並不認同，她解釋問責對象可以包括明年任期屆滿的政治委任官員，以及公務員，反而是擔心公務員制度下較難處理，即使特首表明高官要問責，但「可能一出咗報告有啲人話『我走啦』」，自願離職不是問責，認同理論上「炒」才是問責。

長俸唔容易郁啦，因為長俸條例規定咗，除非有啲刑事定罪係容易啲，唔係都好難郁，到時政府要傷腦筋。 葉劉淑儀

葉劉淑儀形容，宏福苑火災是前所未見的嚴重事件，政府要思考高級公務員責任制，所指的對象是甚麼層級的官員，「假設係首長級啦可能，都係資深啦，佢哋可以隨時退休，到時研究下點樣去問責。」

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇討論宏福苑火災獨立委員會揭示的問題。（香港01）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

既然行政問責不易，會否先做政治問責？葉劉淑儀認同可以先政治問責，不過都要待調查完結後全盤考慮才問責會較公道，認為遲問責未必會影響政府威信。