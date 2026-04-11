葉劉解開安全帶法例甩轆之謎　運流局政務官要「贖罪」｜政・直說

巴士強制佩戴安全帶新法例實施六天「急煞」，因被揭發未能規管新及舊巴士，運輸及物流局解話指草擬法律條文出現「技術不足」，當時有傳引起按局方指示寫法例的律政司不滿。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時解開甩轆之謎，稱據說負責安全帶法例的該組政務官，同時負責網約車、自動駕駛等，形容「忙到不亦樂乎」。她說立法會都有責任，惟臨近換屆「太多嘢（草案）去立法會」，法律顧問也忙碌，事件教訓不要太多草案一起推到立法會。



曾經指安全帶事件須問責的葉劉淑儀認為，可以暫時不用問責，「少咗一個都唔掂，都係靠呢班公務員做，大家都做得好辛苦」，該組負責的網約車附屬法例今年通過，希望政務官可以「將功贖罪」。



強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。（廖雁雄攝）

1月30日，強制巴士佩戴安全帶的新例出爐六日暫緩，運輸及物流局局長陳美寶見傳媒交代事件。（梁鵬威攝）

總理首提「提升治理效能」 與安全帶、冒牌水有關？

總理李強發表的政府工作報告，首次提及「提升港澳治理效能」，坊間聯想是否與安全帶事件、冒牌水風波有關。葉劉淑儀在《香港01》節目《政・直說》上表示，特區政府工作如特首所言「沒有最好，只有更好」，永遠都可以改善。不過，她提到本屆政府除了處理日常工作，亦有不少新任務要做，包括建設國際科學研究中心、發展低空經濟等，都是以前沒有做的。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇提到安全帶法例撤回再諮詢事件。（香港01）

葉劉淑儀解開安全帶法例甩轆之謎

今次安全帶事件罕有撤回法例再諮詢，葉劉淑儀解開甩轆之謎。

據說，負責安全帶嗰組政務官亦都係負責網約車，亦都負責自動駕駛，都係新嘢，粵車南下，係忙到不亦樂乎，所以公務員面對一個新嘅、好有挑戰嘅局面。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉：咁多人睇漏咗 太多法例上立法會

葉劉淑儀雖然當時沒參加相關法案委員會，但事後重溫一次整個法例審議，連同2004年小巴強制戴安全帶的條例，嘗試找出問題。她說立法會都有責任，惟臨近換屆「太多嘢（草案）去立法會」，法律顧問也忙碌，當時沒有提出有問題。

我哋有法律顧問，佢幫我哋睇一次，佢覺得唔妥會同政府提出，大家都睇漏咗。點解咁多人睇漏咗呢，咁多對眼，我認為太多嘢去立法會。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉淑儀憶述，當時九月立法會將換屆，曾經一個下午審議三條規例，其中兩條與安全帶有關，另一條與的士車頭手機陣有關，另一間會議室正處理網約車，「啲議員跑來跑去，個法律顧問我諗都忙到咩咁，公務員又忙到咩咁」，事件教訓不要太多草案一起推到立法會。

不規管舊巴士才是原意？葉劉淑儀料僅程序急忘記

不過，運輸及物流局與運輸署當時審議安全帶時都有不同的說法，早於2022年政府諮詢立法會時，已提及有關規定只適用於新登記巴士。對於有說法指，安全帶法例原意根本不打算規管舊巴士，是官員期間「噏錯」，葉劉淑儀認為「應該唔會」，因當時向她作政策簡報也是規管所有巴士，可能今次草擬法例時「程序急咗啲，忘記咗，可能抄返舊時嗰條」。

根據當時小巴強制戴安全帶法例，規定2004年8月1日或以後登記的小巴，必須安裝安全帶，同時在設置了安全帶的小巴上，乘客必須佩戴安全帶。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

係一個失誤啦，但問責對政府好有問題，因為佢都係嗰班人幫佢做，少咗一個佢都唔掂，都係靠呢班公務員做，大家都做得好辛苦。 葉劉淑儀

倡涉事運流局政務官可「贖罪」

曾經指安全帶事件須問責的葉劉淑儀認為「等做完曬其他嘢先啦」，因公務員流失高，不是那麼多官員可以調動，「少咗一個都唔掂，都係靠呢班公務員做，大家都做得好辛苦」，該組負責的網約車附屬法例，即牽涉發牌量等細節，將於今年提交立法會審議，形容這個更要打醒十二分精神「睇實」，處理發牌量等，希望涉事政務官可以「將功贖罪」。

安全帶事件事隔兩個月，負責處理該法例的時任運輸及物流局副秘書長麥震宇，最近被調離運流局，由勞福局首席助理秘書長葉家昇升任接替。