葉劉解讀行政主導非「一言堂」　立法會要監督政府錯漏｜政・直說

全國兩會期間，中央再強調行政主導屬全港共同責任，期望立法會產出符合中央要求的成果。基本法無寫「行政主導」，立法會如何理解發揮監督角色呢？行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，港澳辦前主任姬鵬飛曾表明行政立法關系要互相配合，互相制衡，故此「有乜嘢錯漏立法會要幫手睇，立法會一定要維持呢個監督嘅作用」。



她說，所有議員都是愛國者，可能個別人士風格尖銳，但只是小事，直言「立法會絕對唔應該變咗做一言堂」，應該讓議員表達憲制內不同聲音，並且有重要把關作用，「如果立法會個個唔敢提出修改，唔敢提出問題、質詢，根本幫唔到行政主導」，提醒逐條審議並非「讀一次就叫審議」。



2026年兩會，丁薛祥參加港區全國人大代表團全體會議。(港台圖片)

丁薛祥強調行政主導也是立法會共同責任

主管港澳事務的副總理丁薛祥今年三月，在北京會見港澳全國人大代表時強調，行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務，又稱立法會在行政主導下大有可為。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇討論宏福苑火災獨立委員會揭示的問題。（香港01）

葉劉淑儀解讀行政主導：立法會要監督政府錯漏

葉劉淑儀在《香港01》節目《政・直說》上解讀行政主導，她說雖然基本法沒寫行政主導，但整個制度都是行政主導，基本法最重要的權力都是中央，例如委任行政長官、主要官員、解釋基本法、修改基本法等。她說，香港行的不是西方西敏寺式議會，而是行政主導制度，重提港澳辦前主任姬鵬飛曾指行政立法關係是互相配合，互相制衡。

立法會要把關，即係政府嚟嘅條例有乜嘢錯漏，立法會要幫手睇嘅，所以立法會一定要維持呢個監督嘅作用，係憲法設計有。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉淑儀盼珍惜議員反映意見：嬉笑怒罵唔係貶損政府

葉劉淑儀認為，目前所有議員都是愛國者，沒人故意貶損政府，「可能有個別人士嘅風格尖銳一啲，其實對我嚟講係小事嘅啫」，議會已沒有謾罵、人身攻擊。

可能有啲同事慣咗，議事風格嬉笑怒罵就有些少冇咁恭敬，但個出發點都唔係話刻意貶損政府，都係想反映市民意見嘅啫，所以我覺得呢啲係應該珍惜。 葉劉淑儀

葉劉淑儀指，立法會絕對不應該變「一言堂」。

立法會絕不應變「一言堂」

葉劉淑儀指，立法會絕對不應該變「一言堂」，暫時亦看不到有憂慮走向「一言堂」，倡讓議員有空間在憲制內表達不同聲音，特別是市民真正的看法，並且有重要的把關作用，否則無法落實監督、制衡角色。

如果立法會個個唔敢提出修改，唔敢提出問題、唔敢去質詢嘅，根本幫唔到把關，就幫唔到行政主導成功落實。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉淑儀提醒逐條審議並非「讀一次就叫審議」

被問到新一屆立法會留意到哪位議員表現較出色，葉劉淑儀表示新議會不太熟悉，不知新加入有法律背景的議員有否興趣加入法案委員會審議條例，不過至今才上場數個月，未有太多機會發揮。惟葉劉淑儀在任的上屆立法會，她點出數名較欣賞的時任立法會議員，當中包括本身是律師的新民黨黨友江玉歡、曾任保安局局長的新民黨副主席黎棟國、非新民黨的則有選委界議員簡慧敏、上屆「班長」廖長江、法律界議員林新強等。