常秘及部門首長赴京研修國家事務　楊何蓓茵稱助對接十五五規劃

香港政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班今日（20日）在北京國家行政學院正式開始研修課程，公務員事務局局長楊何蓓茵感謝國家行政學院長期以來對香港公務員培訓工作的支持，稱今次課程對各決策局主動對接國家「十五五」規劃十分有幫助。



香港政府常任秘書長及部門首長國家事務硏修班在國家行政學院正式開始研修課程。公務員事務局局長楊何蓓茵（左）拜會國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤（右）。(政府新聞處圖片)

研修班由國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤親自授課，講述習近平新時代中國特色社會主義思想。此外，常任秘書長及部門首長亦聽取了有關國家「十五五」規劃的講解，了解編制「十五五」規劃的理念和過程等。

公務員事務局局長楊何蓓茵上午拜會謝春濤，常任秘書長林雪麗一同出席。

國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤（前排中）與公務員事務局局長楊何蓓茵（前排右六）率領的硏修班學員合照。(政府新聞處圖片)

國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤（左一）為學員授課。(政府新聞處圖片)

楊何蓓茵感謝國家行政學院長期以來對特區政府公務員培訓工作的大力支持。她表示，今次研修課程是一個難得的學習機會，對掌握國家重大政策和了解錯綜複雜的世界變局，以至日後各自在決策局內制定及落實政策和措施，主動對接國家「十五五」規劃，均十分有幫助。

她又表示，國家行政學院一直是特區政府公務員培訓的重要合作夥伴，公務員事務局會持續加強各級公務員培訓，確保公務員準確認識憲制秩序、國家安全和國家的政策方針，提升公務員國家觀念和愛國精神，主動維護國家安全的意識和責任感。

楊何蓓茵昨日（19日）率領逾20位特區政府常任秘書長及部門首長抵達北京研修和考察，為繼2023年再次安排常任秘書長及部門首長到內地學習。