部門首長責任制｜楊何蓓茵發信全體公務員：管理良好有效就免啟動

「部門首長責任制」立法建議今日（14日）出爐，政府建議擴大「敍用委員會」職能，發現部門出現涉及首長的嚴重問題時，可由行政長官、司長或局長啟動第二級調查。公務員事務局局長楊何蓓茵今向各公務員發信，闡明「責任制」理念，強調機制只是「責任制」一個「備用」部分，如果部門管理制度有良好成效，系統或嚴重問題應可避免，調查機制亦不需要啟動。



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楊何蓓茵：部門首長有責任預防或及早發現並解決問題

楊何蓓茵在信件中稱，「部門首長責任制」立法工作將於10月或之前完成。她表示，建立「責任制」的意義在於明確和制度化部門首長的領導角色及責任。

她指出，部門首長是部門的「第一責任人」，必須在部門建立積極有為的組織文化，在不同層級建立授權、監督和管理機制，從而有效督導部門，預防或及早發現並解決問題。部門首長亦應領導部門進行嚴格和有效的人事和財務管理、制訂各項風險管理和應急計劃，以及建立制度收集來自主要內部和外部持份者的回饋意見。

1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（資料圖片／廖雁雄攝）

楊何蓓茵又說，「責任制」強調部門首長及部門高層人員的管理責任，但管理必須層級式去做，由高層至最前線的管理、監督人員，都應協力根據部門的操作規程、常設指示、內部規則和程序做好自己範圍內的管理工作，推動和實現整個部門發揮有效運作。

指如管理制度有良好成效 調查機制只是「備用」部分

楊何蓓茵強調，調查機制只是「責任制」一個「備用」部分，如果部門管理制度有良好成效，涉及廣泛、重複性系統問題或嚴重問題應可避免，調查機制亦不需要啟動。

信中亦提到，未來數月會推出措施，強化公務員的評核機制，更清晰分辨員工的工作表現水平。