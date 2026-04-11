過去3年151名公務員被免職　27718人離職

立法會下周舉行特別財委會，審議年度開支預算。公務員事務局回覆議員書面提問表示，過去3年共有151名公務員，因干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行而被免職。不過相關人數逐年減少；至於過去3年離職的公務員人數，則有27,718人，同樣是逐年下降，惟個別部門離職人數有增無減，包括警務處。



民建聯議員林琳。（黃浩謙攝）

民建聯選委界議員林琳提出書面質詢問到，過去三年被免職公務員所屬的部門，以及具體原因。公務員事務局回覆指，在過去3個財政年度，共有151名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行而被免職。

涉刑事、不當行為 被免職的人數逐年下跌

公務員事務局表示，在2022至23年度，分別有33人涉刑事罪行、27人涉不當行為，合共60人被免職；在2023至24年度，分別有23人涉刑事罪行、28人涉不當行為，合共51人被免職；到2024至25年則分別有17人涉刑事罪行、23人涉不當行為，合共40人被免職；因上述原因，而被免職的人數有持續下跌的趨勢。

單計2024至25年，在政府各部門中，警務處有最多名職員因刑事罪行被免職。

單計2024至25年，警務處有6人因刑事罪行被免職，屬政府各部門中最多；至於最多職員涉不當行為，而被免職的部門則為警務處以及郵政署，各有4人。

過去3年 共3人被著令退休

至於在過去3個財政年度，因工作表現持續欠佳，而被政府根據《公務人員（管理）命令》第12條着令退休的則有3人，分別來自民航處、發展局及警務處。另有4人在收到啓動著令退休機制通知書後離職。

林琳另問及，過去3年政府向涉及不當行為，或違法行為受查而被停職的公務員，發放的薪俸總開支。局方表示沒有備存。不過提到在現行機制下，被停職人員如被控的違紀行為，或被起訴的刑事罪行可導致免職的紀律處分，其薪酬在紀律程序或刑事法律程序期間，可被扣起不多於一半；如人員被法院裁定刑事罪成而可導致免職的紀律處分，其薪酬須被政府全數扣起；如人員最終被處以免職的紀律處分，停職期間被扣起的薪酬會被政府全數沒收，不涉及追討程序。

選委界議員管浩鳴。（資料圖片）

24至25年度 共8288名公務員離職

另一選委界議員管浩鳴則問到，過去3年離職的公務員人數。公務員事務局指，過去3年合共有27718名公務員離職；在2022至23年離職人數為10126人；到2023至24年離職人數下降至9304人；至2024至25年度最進一步下跌至8288人。

警務處離職潮未止

雖然過去三年公務員離職人數持續減少，但個別部門的離職人數則持續增加，如警務處。在2022至23年，警務處離職的人數為1180人，到2024至25年度已增至增至1586人，更屬該年度最多人離職的部門。在上述年度，離職人數第二多的部門則為康文署，共511人；第三為食物環境衞生署，共504人。

最多人因退休而離職

單計2024至25年度的離職公務員，當中最多人因退休而離職，共5386人。其次為辭職，共2385人。第三為合約期滿，共255人。