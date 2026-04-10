公務員編制｜本年度削4987職位逾半屬初級　民青局「逆市」擴編

近年香港出現財赤，政府提出要嚴格控制經營開支增長，本財政年度預計削減4987個公務員職位，逾半為初級公務員職位，公務員整體編制將縮減至約18.7萬。截至去年底，公務員空缺近兩萬人，警務處佔最多，有6531個空缺。



立法會下周舉行特別財委會，公務員事務局回覆議員就立法會財委會特別會議的書面質詢時指，本年度預算共削減4987個編制至約18.7萬，當中初級職位約佔57%，中級職位約佔40%，高級職位約佔3%。

公務員空缺近2萬 警務處空缺最多

不過，現時公務員空缺人數仍有近兩萬，根據局方提交的資料，大部分部門均毋須特別裁員，其中警務處空缺多達6500人，但在明年3月底前，只需削1335個編制。食環署、衞生署的空缺均逾千人，要削減的編制則是200多個。

局方又指，十大最多削減公務員職位的部門分別為警務處、入境處、地政總署、食環署、環保署、房委會、懲教署、水務署、康文署，以及衞生署 。

對於有議員關注削減編制所省開支，局方指，由於在各局或部門的經常開支撥款中公務員薪酬開支預算是基於編制計算，減少編制可達至局或部門的實際撥款減少，公務員事務局無備存編制變化所節省開支的資料。

民青局增31公務員職位 籌備特區成立30周年活動

雖然多個部門都有削減編制，但民政及青年事務局的公務員編制就增加31個，新增職位主要分別負責籌備和統籌香港特區成立30周年的慶祝活動及項目。局方指，新增的有時限職位會在慶祝項目完成後刪除；另外，投資推廣署增加兩個職位，負責推進協助內地企業「出海」的措施，海外經貿辦亦增4個職位以「提供所需人手」。