番茄小說分享多元IP開發經驗　助力香港文化產業升級

撰文：蕭通
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由啟鑰文化及霍啟剛議員辦公室主辦、香港出版總會及李家駒議員辦事處合辦的「Key talk跨·約」系列講座，第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」周一（20日）假立法會綜合大樓圓滿舉行。活動邀請到番茄小說總編輯謝思鵬、番茄小說IP業務負責人李茜茹等嘉賓專程來港，與香港出版界、文學界人士深入交流，探討網絡文學及IP開發的未來方向。

「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為霍啟剛議員、李家駒議員與紫荊文化集團副總經理丁偉、聯合出版集團董事長傅偉中、抖音集團、番茄小說代表合影留念。（主辦方提供圖片）
「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為「Key talk 跨 · 約」活動總策劃、立法會議員霍啟剛致歡迎辭。（主辦方提供圖片）

霍啟剛：「十五五」強調發展文化產業

「Key talk跨·約」活動總策劃、立法會議員霍啟剛致歡迎辭時表示，適逢「香港悅讀周2026」，舉辦是次活動別具意義。他表示，國家「十五五」規劃強調加快發展文化產業，香港亦正制訂首份五年規劃對接國家戰略，網絡文學已成為當代文學版圖中極具活力的重要力量，文字不僅止於文字，更可延伸為短劇、動畫、衍生品、遊戲等多元IP形態。

聯合出版集團董事長傅偉中分享時稱，面對人工智能與算力時代的衝擊，傳統出版雖然可能面臨形態轉變，但有價值的寫作、文學及新形態的出版永遠不會消亡。他透露，聯合出版集團正積極籌備「世界華語文學大會」，計劃於明年首季在香港舉行，面向全球華文世界，目前已獲得衆多知名作家的積極回應。

「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為聯合出版集團董事長傅偉中分享。（主辦方提供圖片）
「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為番茄小說總編輯謝思鵬分享。（主辦方提供圖片）

番茄小說匯聚300萬駐站作家

番茄小說總編輯謝思鵬詳細介紹了內地網絡文學的發展歷程，從上世紀90年代末的萌芽期，到VIP付費制度的商業化成型期，再到2015年後的全面爆發期，以及2019年至今的精品化、產業化、全球化新階段。

他特別以現象級作品《十日終焉》為例，指出該作品累計閱讀用戶超過9,000萬，用戶評論字數2.8億，段落評論數2300萬，《十日終焉》實體書銷量也突破了300萬冊。其中深受歡迎的角色「喬家勁」原型正是來自香港，展現了內地新網文與香港文化天然契合和深度共鳴。該作品的影視改編已於4月10日在青島開機。

番茄小說IP業務負責人李茜茹分享時指出，番茄小說是自2019年推出的免費閱讀平台，已匯聚300萬駐站作家、70萬簽約作者，沉澱超過百萬部簽約作品。57%的原創簽約作者來自95後，30歲以下作家佔比超過70%，創作群體呈現年輕化、新銳化特質。

「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為番茄小說IP業務負責人李茜茹分享。（主辦方提供圖片）
「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為圓桌交流環節，左起鄭喻心、香寧、陳鳴華、謝思鵬、李茜茹。（主辦方提供圖片）

實現超過6,000部短劇改編　與鄧紫棋合作《啟示路》

在IP開發方面，番茄小說已累計實現超過6,000部短劇改編、120部劇集及院線電影授權，在動畫、出版、衍生品領域也有非常好的成績。她表示，IP的多元開發從來不是單打獨鬥的旅程，而是需要全行業夥伴攜手同行，來自影視機構、動畫公司、出版單位等行業夥伴的賦能非常重要。她特別分享了與鄧紫棋合作《啟示路》的經驗，繁簡體版本銷量超過30萬册，該作品更獲得了刀鋒圖書獎年度科幻獎，成爲跨界IP開發的標桿案例。

活動設有圓桌交流環節，由「一本讀書會」總監鄭喻心主持，謝思鵬、李茜茹、中和出版社總經理兼總編輯陳鳴華及作家香寧擔任嘉賓。與會者圍繞網絡文學與傳統出版的融合、IP開發的機遇與挑戰、香港文學創作者如何把握數字時代、人工智能對創作的影響等議題展開深入討論，現場氣氛熱烈，雙方非常期待能夠發掘香港文化的文學作品和進一步的IP開發。

香港出版總會會長李家駒議員總結發言時表示，是次活動讓香港出版界深切感受到網絡文學的活力與潛力。

「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為香港出版總會會長李家駒議員作總結發言。（主辦方提供圖片）
「Key talk跨·約」系列講座第十一講「番茄小說：多元IP開發賦能好故事」假立法會綜合大樓舉行。圖為全場大合照。（主辦方提供圖片）
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