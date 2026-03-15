霍啟剛：踩珊瑚、逼爆營地說明本港法規不清　倡設清晰指引及罰則

近年不少內地旅客來港行山郊遊，引起社會關注。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今（15日）在社交媒體發文，指近年本港郊外出現「踩珊瑚」、「挖海星」、「迫爆營地」、「打卡墮崖」等破壞生態及安全問題，說明本港有關的法規不清晰，管理部門含糊。他呼籲政府建立清晰指引及合理罰則，並有足夠巡查力度，「絕對唔可以頭痛醫頭、腳痛醫腳」。



立法會議員霍啟剛3月15日與太太郭晶晶及三名子女，一同行衞奕信徑第一段。（霍啟剛facebook）

立法會議員霍啟剛的太太郭晶晶也有參與家庭行山活動，一家五口3月15日一同行衞奕信徑第一段。（霍啟剛facebook）

今與郭晶晶一家五口一齊行山 霍啟剛：行山徑係香港珍貴郊野資源

霍啟剛今日下午在Facebook發文表示，過去兩星期在北京參加「兩會」十幾日，除了在跑步機上跑步，沒有其他機會運動，因此在回港後，趁今日星期日風和日麗，與太太郭晶晶及三名子女一家五口行衞奕信徑第一段，「既健康，又可以享受家庭樂。」

霍啟剛表示，香港有100多條、總長超過500公里嘅行山徑，「係香港珍貴嘅郊野資源。」他指今日見到山上很熱鬧，有本地一家大細，有內地朋友邊行邊傾生意，還有海外遊客打卡影相，「大家愈嚟愈鍾意行山，絕對係好事。」

+ 22

今年農曆新年期間，綠色和平實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷。（綠色和平提供）

霍啟剛：熱愛自然嘅人反而破壞自然 十分諷刺

霍啟剛在文中表示，去年底破邊洲有遊客失足墮海，近年熱門的大東山「跳板石」、飛鵝山「自殺崖」都是高危打卡點；西貢鹹田灣和西灣在農曆年長假期「逼爆」，公廁堵塞、垃圾遍地、非法生火等等情況，「熱愛自然嘅人反而破壞自然，十分諷刺」。這連串事件，令人不得不反思郊野資源的管理問題。

我亦見過有遊客著高踭鞋、皮鞋、甚至人字拖上山，完全低估咗山野嘅危險性。 霍啟剛

指想用郊野資源困難重重：部門分散、政策不清晰等

霍啟剛表示，國家「十五五」規劃提到要「推進水域、空域、山地等戶外運動安全有序開放」，他稱本港體育界常常呼籲善用郊野資源，舉辦優質比賽及活動，但實際操作上有不少困難，例如部門分散、政策不清晰等，「想做都無從入手。」

去年十一黃金周期間，綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行。（綠色和平提供）

管理部門含糊致出現「無王管」 促確保有足夠巡查力度

霍啟剛提到，近年「踩珊瑚」、「挖海星」，到今日嘅「逼爆營地」、「打卡墮崖」，都說明法律不清晰、管理部門含糊，就會搞到「無王管」的局面。要保護好自然生態景觀，就要有更清晰的法規同管理辦法，做到「既利用好、又保護到」，呼籲政府制定清晰指引、合理罰則，並確保有足夠巡查力度。

絕對唔可以頭痛醫頭、腳痛醫腳。 霍啟剛

贊同漁護署研究為熱點設立預約制及收費管理

霍啟剛指，他與中國香港攀山及攀登總會關注大眾對行山安全意識比較薄弱，建議當局考慮有系統地推廣行山安全教育，傳遞安全出行的理念。他表示，漁護署正研究為破邊洲等熱點設立預約制及收費管理，亦籌備開設小紅書帳號推廣安全資訊，「呢啲都係好開始，但仲要更多系統性嘅規劃。」