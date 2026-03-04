兩會2026｜人大代表胡曉明倡內地學校大力推廣學習繁體字

全國兩會今日（4日）起在北京召開，港區全國人大代表和政協委員下午見記者，分享建議、提案和感受。其中，有央企背景的港區全國人大代表姚祖輝表示，很高興特首李家超昨日（3日）拜訪國務院國有資產監督管理委員會，相信在國資委帶領下，很多央企會考慮參加北部都會區發展，又指在央企和頭部民企的出海上，香港亦可以在金融和法律上提供協助。



姚祖輝相信在國資委帶領下，很多央企會考慮參加北部都會區發展。（直播截圖）

姚祖輝：國資委帶領下央企或會參加北都發展

李家超昨日與國資委主任張玉卓會面，鼓勵國企來港發展黃金交易產業，並積極參與北部都會區的「片區開發」，共同發展創科產業與新質生產力。本身是兩間央企外部董事的姚祖輝今日對傳媒表示，很高興特首拜訪國資委，強調該部門很重要，包含逾90間央企，相信在其帶領下，很多央企會考慮參加北都發展。

他又強調香港可以做央企出海的投資平台，是央企和頭部民企出海的人才高地，為其提供金融和法律協助。

霍啟剛希望香港國際機場融入國家民航體系。（直播截圖）

霍啟剛冀國際機場融入國家民航體系

另一港區全國人大代表霍啟剛提到李家超昨日亦拜訪國家民航局局長宋志勇會面，認為如何鞏固強化香港的國際航空樞紐地位是重要課題。他指，香港國際機場長途航線要加快恢復客運量，香港努力之餘更需國家大力支持，故希望國際機場融入國家民航體系，將其定位納入國家「3+7+N」 航空樞紐建設意見。

他又提出，應思考如何利用內地航空公司剩餘運力，和香港國際機場一起「走出去」，相信有助更高度的開放。

胡曉明建議內地學校推廣繁體字的學習和應用。（直播截圖）

胡曉明倡內地學校大力推廣學習繁體字

港區全國人大代表胡曉明提出的建議，包括令內地法院啟用港人當陪審員，審判涉外案件，協助國家高質量高水平對外開放。他又指出，國家提到要保留繁體字，建議內地中小學大力推廣繁體字的學習和應用。