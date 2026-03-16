霍啟剛親問舞台劇被拒租場個案　籲多溝通：一啲接投訴好快就唔搞

近年，有舞台劇被拒租借場地，最後取消演出。本身是藝發局主席的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，確實有個別情況發生，曾經親自了解2024年1月一宗舞台劇不獲租場地的個案，「可能係一啲投訴，好快就make咗decision（下決定）唔好搞咁多啦。」他呼籲各界「真誠啲去溝通」了解事情，自己作為議員也會盡力。



翻查資料，2024年1月劇團「小伙子理想空間」原定計劃在兆基創意書院公演兩個劇目，不過書院被教育局要求與劇團解除場地租約，劇團曾致電多方解決不果。當時有指源於有人向教育局舉報，指稱該劇團的團員2019年曾在社交平台發表不當言論。



商台節目《又係時候同一天講再見》主持陳志雲專訪霍啟剛。（商台）

舞台劇被拒借場終取消 霍啟剛籲各界真誠溝通了解

霍啟剛在近日播出的商台節目《又係時候同一天講再見》訪問中，被主持陳志雲問到部分以往舉行過的演出，後來被拒租場地，文化界應如何自處，霍啟剛指，維護國家安全是頭等大事，人人有責，包括政府、市民等不同持份者，大家要重視。

霍啟剛希望能協調疏通及了解事件。（商台）

霍啟剛：可能係一啲投訴 好快就決定唔好搞咁多

不過，他接獲這些情況時，都希望能協調疏通及了解事件，包括去年的幾宗個案，目的是增加互相溝通，了解事件。他憶起2024年出訪中東期間，有舞台劇不獲租場地，他曾致電解情況。

可能係（接到）一啲投訴，嚟自一啲投訴人，可能好快就make咗decision（下決定）唔好搞咁多啦。 霍啟剛

霍啟剛強調並非指責任何人，不過希望大家多了解事情、多溝通，「我相信係要一個過程嘅，作為議員，我會盡力。」

《窮一生藝術館》

《三分鐘銀行》

2024年1月劇團學校公演劇目 遭臨時解除租約

翻查資料，霍啟剛2024年1月出訪中東，同月不獲租場地的舞台劇，是劇團「小伙子理想空間」公演的兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，原本計劃2024年2月2日至4日，在香港兆基創意書院演出，最終取消。當時，有指因為有人向教育局舉報，指該劇團的團員在2019年曾在社交平台發表不當言論，教育局要求學校解除場地租約。

兆基創意書院

校方當時指，接獲教育局九龍城區學校發展組的通知，指接獲投訴形容「劇團有問題」，要求學校退場。校方曾向分區轉達劇團希望繼續租場的想法，不過分區最終維持決定，學校決定解除與「小伙子理想空間」的租約，指兆基重視藝術，但學校同時受教育局監管，需要按指引辦事，「呢個層面都無辦法。」