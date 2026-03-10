兩會｜霍啟剛談啟德體育園：初心應多辦體育活動　是政府公帑支撐

啟德體育園一周年，主場館及體藝館使用率接近九成，體育活動日數與政府目標有差距。港協暨奧委會副會長霍啟剛今天（10日）表示從收入角度看體育園是非常可觀，但覺得啟德體育園的初心是舉辦更多體育活動，「我覺得另一方面是一個社會責任，因為始終都是政府公帑支撐啟德。冷門的（體育）總會都有機會用到」，形容是政府公帑支撐建議政府聯同其他灣區城市恆常舉辦足球或籃球聯賽，建立獨有的體育IP。



啟德體育園

正在北京出席兩會的港區全國人大代表霍啟剛，接受Now新聞台專訪時指，本港應爭取舉辦更多全國賽，亦可以聯同其他大灣區內地城市申辦國際賽事。

他說，去年香港首次承辦的全運會，反映本地有能力承辦大型賽事，政府應主動申辦更多全國性賽事，舉例乒乓球賽、羽毛球賽，「場地是絕對足夠，廣州南沙亦興建了新的6萬人場地，包括游泳館」，形容硬件方面一點也不擔心。

2026年2月28日，韓國男團SEVENTEEN第二度踏上啟德主場館舉行演唱會。（倪清江攝）

香港的大場館，要數到開幕一年的啟德體育園，主場館及體藝館使用率接近九成，但體育活動日數與政府目標有差距，霍啟剛希望體育園舉辦不同階級的體育活動。

他們收入的角度是非常可觀，但回到最基本，我覺得啟德體育園的初心，是要舉辦更多體育活動，以及我覺得另一方面是一個社會責任，因為始終都是政府公帑支撐啟德。 霍啟剛

霍啟剛指，體育園有責任幫助體育總會、業界去提升自我，即使是小型、冷門的賽事，體育總會應有機會用到。

展望未來，霍啟剛認為如果香港要推動運動普及化，要思考日後在北都等地方興建體育場地。