宏福苑｜消息：宏志閣料納政府收購方案　75%業主初步同意賣業權

大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，但不包括未遭大火波及的宏志閣，當局表明若宏志閣248戶有過半數達成共識，可商討將其納入收購方案。《香港01》獲悉，有約75%業戶初步同意賣業權，佔該幢整體約四分三，預料宏志閣納入政府收購方案，可進一步探討收購安排。政府最快今天（28日）下午交代。



大埔宏福苑五級火災，宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

宏志閣收購方案與另外7幢「看齊」

政府早前表明宏志閣未被大火波及，部份業主表示希望回到原本單位居住，當局需尊重私有產權，故購買業權方案暫不包括該大廈，又指如果動用公帑只收購零星單位，對解決問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。若宏志閣最終能達成共識並獲納入方案，收購價將與另外7幢「看齊」。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，玻璃窗上留有將貼維修時發泡膠的雙面膠。（夏家朗攝）

根據其餘7幢大廈的收購方案，政府會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用劃一標準計算。除了以現金向業主收購業權，還有「樓換樓」、預留居者有其屋計劃（居屋）、綠表置居計劃及香港房屋協會的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位。

大埔區議員羅曉楓。（羅曉楓Facebook）

區議員：居民憂慮單幢樓面對屋苑管理問題

宏福苑所屬的大埔南區議員羅曉楓表示，未聽聞宏志閣將納政府收購方案。不過，他指，早前政府公布宏福苑受火災波及的七座大廈回購方案時，在地區收到不少宏志閣居民反映，希望有機會讓政府一併回購他們的單位，當時已佔過半數業戶，「因除咗原有生活環境已經面目全非之外，日夜對住七座已經燒焦嘅大廈，以及日後面對拆樓嘅問題」，有居民極度憂慮如果只剩下單幢樓宏志閣未被收購，他們將面對屋苑管理問題。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，部份玻璃窗上留有維修時保護玻璃窗的發泡膠。（夏家朗攝）

羅曉楓指，若宏志閣居民都可以一併納入回購，期望政府相關細節工作可以盡快推行，以便趕及六月底之前，與其餘七座一樣可以揀樓。