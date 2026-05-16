律政司辦法治主題舞台劇　林定國張國鈞首開金口獻唱

律政司今年繼續舉辦以法治為主題的舞台劇，於今明兩日（16日、17日）在尖沙咀舉行，以互動形式推廣法治。律政司司長林定國及副司長張國鈞更客串演出，並首開金口獻唱。



以法治為主題的舞台劇《律政學院摘星大冒險》今日起一連兩日於香港文化中心大劇院上演。（林彥汛攝）

《律政學院摘星大冒險》一連兩日舉行

以法治為主題的舞台劇《律政學院摘星大冒險》今日起一連兩日於香港文化中心大劇院上演，繼續傳遞法治信息，培養學生尊重、誠信、公正和守法的價值觀，兩場演出預計吸引約可1,500名觀眾。

林定國一人分飾兩角 手持掃把現身 大開金口獻唱

去年參演的林定國及張國鈞今年繼續出演，分別飾演律政學院校長和副校長。不過，與去年不同，林定國今年加重戲份，除飾演校長外，更分飾清潔校工，過程中以手持掃把的校工造型現身，一出場便引來全場觀眾笑聲。他亦與張國鈞首開金口一同獻唱。

寓教於樂宣揚正確法治觀念

律政司自2021年推出「透過戲劇實踐法治」計劃，透過寓教於樂的方式，讓學生通過生動有趣的戲劇表演及互動，理解正確法治觀念，提升守法意識及培育法治精神。