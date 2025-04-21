林定國、張國鈞因一事拍宣傳片 齊齊NG笑爆咀｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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律政司第一、二把手齊集拍片，究竟為了甚麼？原來下月3日及4日是律政司法治戲劇日，由高小學生演出的《律政學院摘星大冒險》，將於大劇院盛大上演，司長林定國、副司長張國鈞傾力拍宣傳片打響頭炮，順便過戲癮，不過兩人不時NG「笑爆咀」。
林定國在社交媒體Facebook上載影片，片中他與張國鈞在中環舊終審法院為律政司法治戲劇日拍宣傳片。他透露，同學將在劇中演繹誠實守信、互相尊重、平等無私、明法守法的精神，強調當中意義不只「得個講字」，而是反映在每日的選擇與行動中。他說，演員在舞台上找答案，觀眾在生活中尋共鳴，呼籲大家一齊「踏上摘星之旅」。
「透過戲劇實踐法治」計劃2021年推出，至今在全港小學舉辦逾300場戲劇活動，今年則首設「法治戲劇日」上演法治互動戲劇，目標受眾為高小學生及家長，律政司預計兩場表演合共吸引約1,500人入場觀看。
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