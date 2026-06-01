拆局｜中聯辦新副主任法律背景深　可助大灣區法津銜接｢由有變優｣

撰文：潘耀昇
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每次中聯辦換領導層，新官員的背景都受到外界關注。半年前，來自央企的經濟博士張勇做新副主任，被視為協助香港起草五年規劃；半年後，再換國際法博士背景的政法委書記袁古潔做新副主任，加上其多年廣東茂名地方官背景，分析指與中央希望加強香港在粵港澳大灣區內合作發展有關。

大灣區之下香港與內地城市實行兩套不同法律，如何銜接《普通法》與《大陸法》制度鴻溝，打通人流、物流、資金流、信息流，「由無變有」再「由有變優」，成為香港加快融入大灣區的必答題。不過，政界對於袁古潔的分工職責留有一線，畢竟她接替的劉光源原是中聯辦第二把手，主力地區工作、聯繫、青年等範疇，故仍需觀望一段時間。

一周內，中聯辦兩度換主要官員。一個是調任內地傳媒副社長的中聯辦秘書長王松苗，經內部晉升由社會工作部部長的劉松林接棒；另一個相對獲得較多目光的，是中聯辦副主任由劉光源換成袁古潔。劉光源離任沒有引起太大關注，畢竟他年屆61歲，按內地官場慣例可能退休或退居二線。故此，袁古潔的背景獲外界注視，希望窺探未來中央治港的方向。

袁古潔。

袁吉潔擁北京大學國際法博士學位

袁古潔的法律背景濃厚，中山大學法律系法學專業畢業的她，加入中共後考取中山大學法律系法學專業碩士、北京大學法學院國際法專業博士，再任教華南師範大學政法系，更曾出任華南師範大學法學院院長、教授、博士生導師。由讀書到工作，袁古潔都離不開法律，更曾擔任廣東省新技術進出口公司法律顧問。

國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

其博士專業落在國際法，所屬的範疇與近年香港的發展方向吻合。去年，國際調解院總部落戶香港，成為全球唯一專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織。香港憑藉普通法優勢、全球前三的仲裁地地位、以至《紐約公約》裁決執行便利，成為實《大陸法》的內地銜接國際規則的核心橋樑。國際爭議解決主要靠三種方式，包括訴訟、仲裁、調解，然而目前聯合國下的海牙國際法院、常設仲裁法院、國際刑事法院，裁決不時引起政治爭拗。香港在「一國兩制」及國家支持下，國際調解院可發揮所長。

廣東省委常委、政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任，她2023年曾與林定國會面。（林定國FB）

曾率廣東部委訪律政司商灣區法治建設

香港在國際層面有優勢，然而對內面對大灣區融合的法律銜接問題，卻成為兩地近年花盡腦汁希望解決的議題。袁古潔2023年就曾經以廣東省委常委、政法委書記身份，率領部委到訪香港律政司，也是內地政法委部門首次到訪，與律政司司長林定國會面，討論大灣區法治建設，建立恆常交流的平台，落實大灣區律師執業考試、法治人才雙向培訓，以及擴展港資港法、港資港仲裁適用區域等。

廣東省委常委、政法委書記袁古潔出任中聯辦副主任，她2023年曾與林定國會面。（林定國FB）

大灣區之下香港與內地城市實行兩套不同法律，如何銜接《普通法》與《大陸法》制度鴻溝，打通人流、物流、資金流、信息流，成為香港加快融入大灣區的必答題。物流方面，近年兩地都有新舉措，如推進香港國際機場東莞空港中心發展，讓內地出口貨物直接在東莞完成通關與安檢，直達香港機場轉運全球。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：法律對接複雜　袁古潔可發揮所長

「由無變有」再「由有變優」，是香港未來要思考的題目。港澳辦主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，中央近年強調加強香港與大灣區銜接，然而兩地經貿往來涉及法律法規問題，需要更暢順，「佢有法律背景，加強大灣區融合，可能佢比較重要工作之一，可以發揮所長」，舉例人流、資金流、信息流、貨物方面要解決，難言具體不順的地方，法律對接的問題比較複雜，目前最需要處理的是加快香港融入大灣區。

譚耀宗（黃寶瑩攝）

不過，政界對於袁古潔的分工職責留有一線，畢竟她接替的劉光源原是中聯辦第二把手，主力地區工作、聯繫、青年等範疇，故仍需觀望一段時間。全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問時表示，不清楚中聯辦分工，不過袁古潔有地區工作經驗，有利在香港聯繫接觸各界，加上來自廣東，相信熟悉香港情況，今後可以促進香港與大灣區關係。譚耀宗認為法律只是其中一項工作，「大灣區好多時講對標、對接，大灣區如何加強合作、發展」，難言香港與內地過往是否融入較慢，不過任何時候都要加強合作。

是否專責打破大灣區法津鴻溝，目前言之尚早，有待她日後出席的活動和言論方得知。不過，袁古潔今年在《法治日報》曾撰文，當時她提出廣東加強粵港澳大灣區立法、執法、司法各環節全流程協作，深入實踐大灣區專項立法計劃，建設大灣區國際商事仲裁中心，或許可看到她對工作重點的端倪。

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