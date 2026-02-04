中聯辦團拜｜周霽總結去年四個「不會忘記」　信香港完善行政主導

中聯辦今日（2月4日）於會展舉辦新春團拜會，有約2,000人參與，來自社會各界。中聯辦主任周霽致辭時表示，香港社會在過去一年保持和諧穩定，發展得益於「一國兩制」方針、中央政府的大力支持，相信香港在新一年能夠完善行政主導，主動對接國家「十五五規劃」。



2月4日，中聯辦舉行新春團拜，各個中央駐港機構領導人，以及全國政協副主席梁振英、行政長官李家超等人出席。（梁鵬威攝）

山東艦訪港激盪家國情懷 大埔火災各界守望相助

周霽表示，北部都會區發展全面提速，公屋輪候時間不斷縮短，惠及廣大市民。他指出，過去一年，香港堅決維護國家安全，社會保持和諧穩定，一系列盛事成功舉辦，國際社會投資者普遍看好香港，一年來的發展得益於「一國兩制」方針以及中央政府的大力支持。

2月4日，中聯辦在會展舉行新春團拜。（梁鵬威攝）

周霽提到，過去一年有四個「不會忘記」，包括山東艦航母編隊訪港，維港兩岸激盪家國情懷；第八屆立法會選舉成功舉行，大家踴躍為香港未來投下真心一票；兩次10號風球、5次黑雨來襲，全體市民眾志成城戰風鬥雨；以及大埔火災後各界守望相助，共同渡過多個未眠之夜。

周霽：只要弘揚獅子山精神 香港沒什麼不可克服

周霽指，只要始終弘揚獅子山精神、同舟共濟，香港由治及興的征途上，便沒有什麼克服不了的事情。他續說，相信香港在新一年能夠完善行政主導，提升特區依法治理效率，主動對接國家「十五五規劃」，深度參與粵港澳大灣區建設。