01獨家｜中聯辦副主任祁斌轉職全國政協　來港一年即調任

《香港01》獲悉，去年11月才來港履新的中聯辦副主任祁斌，已調任全國政協經濟委員會。據悉，祁斌在最近一兩天向一些友人發信息，透露自己調職，除了感謝他們對他在港期間工作的支持與幫助，亦歡迎他們赴京時聯繫。



祁斌本周一仍以中聯辦副主任身份，出席港深創科園河套香港園區開園儀式。有消息指，會有另一名新人到中聯辦擔任副主任，接手管理原由祁斌負責的工作。



12月28日，中聯辦官網仍顯示祁斌是中聯辦副主任。（中聯辦網頁）

祁斌有豐富財金經驗（清華大學總裁班網頁圖片）

國務院在去年11月13日任命祁斌為中聯辦副主任，當時在中聯辦主要官員名單中，列為第五位副主任。祁斌原為中投公司副總經理兼副首席投資官，是中聯辦歷來首位出身金融系統的領導層。當時本地政圈認為，其任命有助鞏固或提升香港國際金融中心地位。

位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）上周一（12月22日）下午舉行開園典禮，祁斌（前排右一）亦有出席。（夏家朗攝）

倡發表資本市場白皮書及產業合作峰會 疑未與港府溝通惹議

祁斌來港任職後曾對本港金融系統改革提出一系列具體建議，包括倡議發布《香港資本市場白皮書》及舉辦「香港全球產業合作峰會」。財政司司長辦公室對相關查詢未予回應，但財政司司長陳茂波後來於本年度財政預算案提出舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」。峰會原定於今年6月舉行，後來因國際政經形勢變化而押後，迄今未有新時間表。

中投公司副總經理祁斌。（中國一帶一路網）

中聯辦首位出身金融系統領導層 曾任中投副總經理

現年57歲的祁斌為中國投資有限責任公司（簡稱中投公司）副總經理兼副首席投資官。他畢業於清華大學物理系，1992年赴美留學，分別獲羅切斯特大學生物物理學碩士和芝加哥大學商學院MBA學位。2006年獲清華大學數量經濟學博士學位。他先後任職華爾街金融機構，2000年任中國證監會戰略發展委委員，後任中證監基金監管部副主任、研究中心主任、創新業務監管部主任、國際合作部主任等職，在中證監工作長達16年。

2016年，他加入中投公司擔任副總經理。作爲中投公司執行委員會和投資委員會成員，分管中投公司研究部、投資運營部相關工作。作為全球最大的國家主權財富基金之一，中投公司總資產達1.33萬億美元，淨資產達1.24萬億美元，在香港也成立境外首家分支機構 。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳不揣測調任原因：發表《香港資本市場白皮書》有難度

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，不揣測祁斌調任原因，包括是否跟疑未與港府溝通，便提倡發表《香港資本市場白皮書》有關。不過，他認為目前發表《白皮書》確實有難度，除了港府也未必想做相關的金融系統改革，國際形勢複雜多變亦是考慮之一，舉例美國也鼓勵資本留在本土市場。

他預計，接替祁斌分管金融事務的下一任中聯辦副主任，也會是金融系統出身，香港作為離岸人民幣業務樞紐，料其主要工作是協助推進人民幣國際化，不過未必是銀行出身，人選也可以是監管機構等金融系統的人才。