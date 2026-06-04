海洋經濟｜議員倡公私營模式開發海島　分流深圳貨源增本港吞吐量

立法會今日（4日）討論「推動香港發展海洋經濟」議員議案。有議員認為香港海島旅遊發展仍處於初級階段，建議引入市場力量，透過公私營合作模式有序開發島嶼，實現風險共擔，收益共享；有議員指，南山港、鹽田港正面對排隊等候泊位落貨的情況，建議可思考將相關港口部分國際中轉及高增值貨源分流予香港，以減輕它們的輪候時間之餘，增加香港港口的吞吐量。



陳振英倡以公私營合作模式 有序開發香港島嶼

立法會內務委員會主席、金融界議員陳振英表示，香港海島旅遊發展，相比起外國仍處於初級階段，大部分海島未被開發，也沒有交通接駁，建議香港可開放小島豐富旅客遊覽和休閒體驗，積極引入市場力量，透過公私營合作模式有序開發島嶼，由政府主導承建基建，私人企業投入資金，引進專業營運團隊，實現風險共擔，收益共享。

橋咀島。（林子慰攝）

朱立威建議成立高層次統籌機制 發展遊艇經濟

民建聯選委界議員朱立威指，現時香港在發展遊艇經濟，欠缺貫穿全局的產業藍圖，以及欠缺牽頭人帶領打通。他認為，增加泊位只是發展遊艇經濟的產業鏈之一，建議規劃好維修用地，結合旅遊及盛事作推廣，並成立高層次的統籌機制。

旅遊界立法會議員江旻憓發言。（立法會）

旅遊界議員江旻憓指，頂級的海上盛事對提升城市知名度和帶動經濟作用非常大，以2024年巴塞羅那美洲盃帆船賽為例，賽事的媒體價值高達14億歐元。她認為，維港以世界知名的城市天際線聞名，正正適合打造世界級的海上盛事品牌，舉辦高水平具觀賞性及可全球轉播的海上賽事。

與東南亞加強聯繫 整合貨量及貨源

在港口發展方面，商界（第二）議員姚祖輝表示，近年鄰近港口急起直追，例如南山港、鹽田港的吞吐量已超越香港，惟兩個港口都正面對排隊等候泊位落貨的問題，認為如果可以將它們部分的國際中轉及高增值分流予香港，不但可減輕輪候時間，亦可增加香港港口的吞吐量，建議在制定香港首份五年規劃中，思考如何加強與大灣區城市合作，以至長三角以南城市的協作，長遠而言亦可與東南亞加強聯繫，整合貨量及貨源，共同形成更大的協調生態圈。