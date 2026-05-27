遊艇經濟｜陳美寶：正與廣東省草擬「港艇北上」安排　適時公布

特區政府提出發展遊艇經濟，運輸及物流局局長陳美寶今日（27日）表示，粵港澳三地已設立遊艇自由行工作小組，商討「港艇北上」及「北艇南下」的便利措施。她形容，工作進展積極，香港海事處已與廣東海事局舉行多次會議，草擬「港艇北上」安排，包括船隻安全要求、申請人及船長資格、系統安排等，確定細節後會適時公布。



5月27日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會會議。（直播截圖）

朱立威冀首份五年規劃制定遊艇產業發展藍圖

與廣東省政府提出與香港簽訂《香港遊艇入出廣東工作安排》，實現香港遊艇入出內地的規範管理，相關措施茖實後，香港遊艇將可直接駛入大灣區任意碼頭。民建聯立法會議員朱立威今日在立法會提出口頭質詢，關注香港與廣東省商討粵港澳遊艇自由行的便利措施。他追問當局會否在本港首份五年規劃中制定遊艇產業發展藍圖，並建立高層次的統籌部門推動遊艇經濟。

選委界立法會議員朱立威。（直播截圖）

陳美寶回應指，運流局、海事處積極構建便利措施，發展局亦積極推展土地和水域發展，各部門將繼續協同推動遊艇經濟，惟無提及五年規劃相關安排。

訪港遊艇6月起可提前網上交資料

陳美寶又公布，海事處電子業務系統將於今年6月完成升級，放寬對訪港遊艇的要求，設立遊艇動態監察系統，容許其無需再私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位；訪港遊艇屆時亦可透過網上一站式平台，提前提交船員和乘客資料，便利入境處作預先審核，強調「訪港遊艇所有相關手續，全部一站式線上辦理」。

建測規園界立法會議員劉文君。（直播截圖）

遊艇停泊位設岸電設施？ 陳美寶指會考慮

建測規園界議員劉文君提出，鑒於要邁向「碳中和」，當局會否考慮在一半的遊艇停泊位設岸電設施。陳美寶表示，現時遊艇錨泊區的土地規劃和配套設施正在規劃。她又提及，機管局旗下發展的機場城市項目「SKYTOPIA]亦在做包括電力措施在內的招商引資，局方會考慮劉文君的意見。