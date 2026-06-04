陳婉嫻：小市民感受到經濟好？吉舖、酒樓「拍烏蠅」積累不滿情緒

財政司司長陳茂波評估香港今年經濟展現良好勢頭，又說香港金融體系已建立龐大緩衝。不過，工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻今天（4日）表示，街上吉舖反映了零售的環境，確是水深火熱；飲食業個別生意不錯，但更多社區的酒樓晚上都是處於「拍烏蠅」。她認為經濟應該是好的，但反問「小市民感受得到嗎？享受到幾多呢？」



吉舖。（許湖洪攝）

陳婉嫻：小市民感受到經濟好？

陳婉嫻在報章以《等等等》為題撰文，評論今天香港的經濟環境。她說，對於一些做生意，又或者做金融財經的，或者正在享受著小陽春。加上看香港的經濟數字，以及跟海外比較，經濟應該是好的。

問題是，小市民感受得到嗎？享受到幾多呢？ 陳婉嫻

陳婉嫻。（資料圖片）

陳婉嫻：吉舖反映水深火熱 社區酒樓「拍烏蠅」

陳婉嫻表示，零售、飲食業崗位一步一步減少，形成了失業率上升的雛形，反問「民生行業，情況有改善嗎？」

「吉舖」反映了零售的環境，確是水深火熱。再看看飲食業，個別生意不錯，但更多社區的酒樓晚上都是處於「拍烏蠅」。 陳婉嫻

另一個指標是工資，她提到影響公務員加薪的薪酬趨勢調查，得出低層公務員淨指標是加1.17%，「連政府也如此，私人機構又如何呢」，指已經聽到一些賺大錢的企業，也正以人工智能或改組的名義裁員。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

陳婉嫻：基層感受不到經濟環境很好 不滿情緒自然積累

陳婉嫻指，已經有議員指出香港現時的財政狀況有隱憂，特別是借貸那部分。她認為綜合種種，香港無疑是在以往穩健和背靠祖國的基礎下撐得住，但基層市民打工仔女一律未能受惠。