陳婉嫻：推AI沒思考基層工作可被取代　香港失業者多會演變大問題

特區政府大力推動人工智能AI發展，工聯會元老、立法會前議員陳婉嫻表示，香港沒有同步地思考人工智能帶來的問題，最先受害的肯定是基層的工作，用人工智能機械人幾乎可以完全取代。她說，市民有工作和能力養家則社會穩定，若換上機械人取代工作，失業者眾多時，就會演變出大問題。



陳婉嫻(余俊亮攝)

陳婉嫻：香港推AI沒思考基層工作可被取代

陳婉嫻在報章專欄表示，最近跟資深工會朋友見面，談到AI人工智能的發展，引述大家都表示歡迎，當中亦有憂慮的，因為他們見到香港是必須有科創，但同時香港還未有這個準備，一個涉及社會穩定的準備。她說，當香港大力推行創科，落力推動人工智能，大力解說科技帶來的發展和進步的同時，「我們沒有同步地思考人工智能帶來的問題」，單是人力重新分配的問題，已經需要專題討論。

當廚師、司機、文書、甚至律師、醫生、程式員等等……統統都可以用人工智能取而代之，那人類的勞動力還有何價。而最先受害的，肯定是基層的工作，用人工智能機械人幾乎可以完全取代的工作。 工聯會立法會前議員陳婉嫻

陳婉嫻。(余俊亮攝)

陳婉嫻：香港失業者多會演變大問題

陳婉嫻指，勞工界明白推動科技是非常重要的事，但確實需要為重大勞動力轉型作好準備。她說既然香港現在正編寫五年計劃，這一部分必須加入內容之中，畢竟職位流失已幾乎成了事實，如何協助大批打工仔女再就業或安頓生計，是政府未來重中之重的問題。