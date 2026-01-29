強制巴士戴安全帶｜陳婉嫻：為安全該取消企位　研取締英殖雙層巴

巴士強制配戴安全帶引起熱議，工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻今日（29日）撰文表示，若以加強安全為立法邏輯的話，需取消巴士企位乃至雙層巴，又認為大埔公路巴士翻車致命意外也提醒「香港不適合雙層巴這種英國殖民地色彩濃厚的產物」。她呼籲政府在安全帶一時上「花多點時間想一想」，又指垃圾徵費亦可以煞停。



工聯會會務顧問陳婉嫻認為若以加強安全為立法邏輯，應取消巴士企位。（何夏怡攝）

陳婉嫻：大埔公路意外證明香港不適合雙層巴士

巴士強制佩戴安全帶法例本月25日生效後引起社會爭論，行政長官李家超表示，新規定是針對2018年大埔公路的致命交通事故，是獨立委員會專家建議後作出的規定，是經過研究討論和「悲痛教訓」後提出的保障乘客措施。

陳婉嫻認為雖然「大埔公路19死車禍值得借鏡」，但當時已有很多人提出「雙層巴士的危險性很高，香港根本不適合這種英國殖民地色彩濃厚的產物」。

陳婉嫻倡取消企位、取締雙層巴士

陳婉嫻又指，巴士強制佩戴安全帶若是為了乘客安全，就要取消企位，乃至研究取締雙層巴士，才能說服大眾「為市民安全著想」是終極目標。

巴士不是每個位置都有安全帶，為甚麼做啲唔做啲？巴士設企位，如果以加強安全為立法邏輯的話，那是否應取消巴士企位？ 工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻

她又指「當年既擾民，又未經深思熟慮，又欠缺解說能力的垃圾徵費一樣也可以煞停」，呼籲政府花時間想清楚，錯而能改值得一讚。

廣州也設有都市雙層觀光巴士，讓旅客遊覽廣州熱門景點。（Klook）

值得留意的是，香港的雙層巴士向來受愛「打卡」的內地旅客歡迎，廣州也設有都市雙層觀光巴士，讓旅客遊覽廣州熱門景點。